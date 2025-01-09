Інна з "Холостяка" розкрила деталі стосунків з Тереном, з яким досі не з'їхалася: "Знайшла квартиру, Саша її оплачує"

Волонтерка Інна Бєлєнь, яка стала переможницею "Холостяка" та нині будує стосунки з ветераном Олександром Тереном, пояснила, чому вона не живе з ним в одній квартирі. Окрім цього, дівчина розповіла, які витрати взяв на себе її обранець.

За словами Бєлєнь, після фіналу "Холостяка" вона поговорила з Олександром. Вона погодилася переїхати до Києва, до того ж не на лівий берег, де будується її квартира. Інна мешкає на правому березі, житло орендоване.

"Я знайшла квартиру, Саша її оплачує... На свої "хотєлки" я сама витрачаю, якщо він приходить - може принести продукти, якщо ми ідемо в кіно - зрозуміло, це Саша оплачує", - зізналася дівчина.

До Терена, в стосунках з іншими чоловіками, Інна рано погоджувалася на життя разом. А нині Бєлєнь та її обранець-ветеран не поспішають. Втім, вона була б не проти, якби їхні стосунки вже перейшли на новий рівень.

Олександр Терен та Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Саша скоріше з тих, хто взагалі не з'їжджається дуже рано. Подивимось... Бо, все ж, на дві квартири не дуже. З його ритмом життя, коли він може приїхати о сьомій ранку, поїхати об одинадцятій ночі, дві квартири - це круто. Але для мене стосунки - це разом засинати та прокидатися", - зазначила Інна.

"Ми не зараховуємо наш досвід з проекту "Холостяк", а починаємо як пара", - також сказала вона.

Перший місяць після фіналу, пригадала Бєлєнь, дійсно був "романтично-букетним". Але потім їм доводилося приховувати стосунки, через що вони бачилися переважно у квартирі, гуляти та влаштовувати побачення пара не могла.

Терен та Інна на пост-шоу (скріншот)

"Вони розвиваються, скажімо так, повільніше, ніж хотілось нам обом. Але це ще дуже важко. Всі (кажуть): "От вони побудуть за сценарієм та розійдуться". Я думаю, що пари які сходились, а потім розходились, частково робили це через тиск від населення", - пояснила Інна.

Бєлєнь не приховує, що критика глядачів її може зачіпати. Важко ігнорувати коментарі, визнає волонтерка, бо іноді люди роблять ставки на те, коли вона та Терен розійдуться та скільки вони "протримаються" разом.

"Навіть якщо ти взагалі ніяк не реагуєш, воно тисне", - зазначила Бєлєнь.