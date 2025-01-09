Победительница "Холостяка" призналась, будет ли у нее свадьба с Тереном: "У нас сложные времена"

Инна Белень, которая победила в 13 сезоне "Холостяка", впервые высказалась об отношениях с Александром Тереном именно в контексте свадьбы и совместного будущего. Девушка уже знает, хочет ли она стать женой ветерана, и будет ли она брать его фамилию.

Так, Инна призналась, может ли она допустить, что Терен станет ее мужем. Оказалось, все не так просто.

"Допустить мнение могу. Просто реально у нас такие сложные времена... Спросите меня, могла ли я в июне сказать, что я стану избранницей Саши, или что я буду жить в Киеве на правом берегу, когда половина семьи на левом. Все может быть в этой жизни", - объяснила Инна.

Инна из "Холостяка" (скриншот)

"Я все же за то, что когда люди вдвоем и большая семья, то все же хотелось бы, чтобы все было официально. Это не обязательно про свадьбу, про штамп. Я изучала право юридическое, и это лучше. Не надо потом ничего никому доказывать. Но из-за того, что я уже была в браке, я теперь буду подходить к этому более уравновешенно и более серьезно", - добавила она.

Белень также призналась, что в первом браке она не брала фамилию мужа. Но если она будет выходить за Терена, то станет Инной Будько - возьмет фамилию Александра.

Пока же она даже не думает о свадьбе с избранником. Инна объясняет это тем, что сейчас они только начинают свои отношения, ведь на проекте все было не так, как в реальной жизни. А после реалити им приходилось прятаться от зрителей, а потому они не могли даже выйти на прогулку или провести время вместе в каком-то заведении.

"Мы еще не вели себя в реальной жизни как пара", - отметила Белень.