Иначе не приживется! В какую яму сажать плодовое дерево: точные размеры для всех саженцев

Посадить дерево - это не просто выкопать яму и воткнуть саженец. От качества и точности подготовки лунки зависит, насколько хорошо приживется дерево, как быстро пойдет в рост и каким будет будущий урожай.

Как подготовить идеальную яму: пошаговый алгоритм

Правильная посадочная яма должна быть круглой - так и удобнее сажать, и корни равномерно разрастаются во все стороны. Давайте разберемся, как правильно готовить яму, чтобы деревце чувствовало себя, как дома.

Начинать следует с разметки места. С помощью рулетки и веревки в виде циркуля можно нарисовать четкий круг нужного диаметра - это будущая яма.

Вот как правильно подготовить яму под саженец:

По окружности снимаем дерн - его сохраняем, еще пригодится.

Верхний плодородный слой почвы (примерно на глубину штыка лопаты) аккуратно откладываем в отдельную кучу.

Нижний слой почвы вывозим - он не пригоден для посадки, но может пригодиться для альпийских горок или компоста.

Дерн укладываем на дно ямы травой вниз - он постепенно перегниет и станет удобрением.

Из верхнего слоя почвы готовим питательную смесь:

2 ведра перегноя

2 стакана двойного суперфосфата

1 стакан аммиачной селитры

1/2 стакана калийной соли

2-3 стакана древесной золы (если почва кислая)

Все тщательно перемешиваем, засыпаем обратно в яму и слегка утрамбовываем. Поверхность должна быть вровень с краями лунки. Яма готова - питательная, дышащая и комфортная. Именно то, что нужно молодому деревцу для хорошего старта.

Размеры лунок для посадки деревьев должны быть совсем не случайными (фото: Freepik.com)

Размеры ям для разных деревьев

Размеры посадочной ямы зависят не только от культуры, которую вы высаживаете, но и от типа почвы в вашем саду. В песчаных или каменистых почвах яму нужно делать шире и глубже, чтобы компенсировать бедность земли. В глинистых - немного другой подход: глубина ограничивается, а диаметр увеличивается.

Ориентировочные размеры посадочных ям (диаметр × глубина):

Яблони и груши

Обычная почва: 100×70 см

Каменистый или песчаный грунт: 200×100 см

Глинистая почва: 150×50 см

Карликовые яблони и груши

Обычная почва: 90×50 см

Каменистый или песчаный грунт: 75 см (глубина без диаметра, рекомендуется 75×75 см)

Глинистая почва: 130×50 см

Слива, алыча, вишня

Обычная почва: 80×40 см

Каменистая или песчаная почва: 160×60 см

Глинистая почва: 120×40 см

Черешня, абрикос

Обычная почва: 70×50 см

Каменистый или песчаный грунт: 140×100 см

Глинистая почва: 100×50 см

Рябина

Обычная почва: 60×60 см

Каменистый или песчаный грунт: 120×90 см

Глинистая почва: 90×50 см

Облепиха, боярышник, терн, шиповник

Обычная почва: 50×50 см

Каменистый или песчаный грунт: 100×75 см

Глинистая почва: 75×50 см

Жимолость