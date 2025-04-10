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Иначе не приживется! В какую яму сажать плодовое дерево: точные размеры для всех саженцев

Четверг 10 апреля 2025 11:00
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Иначе не приживется! В какую яму сажать плодовое дерево: точные размеры для всех саженцев В какие ямы сажать деревья (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Посадить дерево - это не просто выкопать яму и воткнуть саженец. От качества и точности подготовки лунки зависит, насколько хорошо приживется дерево, как быстро пойдет в рост и каким будет будущий урожай.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о точных размерах лунки для посадки разных видов садовых деревьев.

Как подготовить идеальную яму: пошаговый алгоритм

Правильная посадочная яма должна быть круглой - так и удобнее сажать, и корни равномерно разрастаются во все стороны. Давайте разберемся, как правильно готовить яму, чтобы деревце чувствовало себя, как дома.

Начинать следует с разметки места. С помощью рулетки и веревки в виде циркуля можно нарисовать четкий круг нужного диаметра - это будущая яма.

Вот как правильно подготовить яму под саженец:

  • По окружности снимаем дерн - его сохраняем, еще пригодится.
  • Верхний плодородный слой почвы (примерно на глубину штыка лопаты) аккуратно откладываем в отдельную кучу.
  • Нижний слой почвы вывозим - он не пригоден для посадки, но может пригодиться для альпийских горок или компоста.
  • Дерн укладываем на дно ямы травой вниз - он постепенно перегниет и станет удобрением.

Из верхнего слоя почвы готовим питательную смесь:

  • 2 ведра перегноя
  • 2 стакана двойного суперфосфата
  • 1 стакан аммиачной селитры
  • 1/2 стакана калийной соли
  • 2-3 стакана древесной золы (если почва кислая)

Все тщательно перемешиваем, засыпаем обратно в яму и слегка утрамбовываем. Поверхность должна быть вровень с краями лунки. Яма готова - питательная, дышащая и комфортная. Именно то, что нужно молодому деревцу для хорошего старта.
Иначе не приживется! В какую яму сажать плодовое дерево: точные размеры для всех саженцевРазмеры лунок для посадки деревьев должны быть совсем не случайными (фото: Freepik.com)

Размеры ям для разных деревьев

Размеры посадочной ямы зависят не только от культуры, которую вы высаживаете, но и от типа почвы в вашем саду. В песчаных или каменистых почвах яму нужно делать шире и глубже, чтобы компенсировать бедность земли. В глинистых - немного другой подход: глубина ограничивается, а диаметр увеличивается.

Ориентировочные размеры посадочных ям (диаметр × глубина):

Яблони и груши

  • Обычная почва: 100×70 см
  • Каменистый или песчаный грунт: 200×100 см
  • Глинистая почва: 150×50 см

Карликовые яблони и груши

  • Обычная почва: 90×50 см
  • Каменистый или песчаный грунт: 75 см (глубина без диаметра, рекомендуется 75×75 см)
  • Глинистая почва: 130×50 см

Слива, алыча, вишня

  • Обычная почва: 80×40 см
  • Каменистая или песчаная почва: 160×60 см
  • Глинистая почва: 120×40 см

Черешня, абрикос

  • Обычная почва: 70×50 см
  • Каменистый или песчаный грунт: 140×100 см
  • Глинистая почва: 100×50 см

Рябина

  • Обычная почва: 60×60 см
  • Каменистый или песчаный грунт: 120×90 см
  • Глинистая почва: 90×50 см

Облепиха, боярышник, терн, шиповник

  • Обычная почва: 50×50 см
  • Каменистый или песчаный грунт: 100×75 см
  • Глинистая почва: 75×50 см

Жимолость

  • Обычная почва: 50×40 см
  • Каменистая или песчаная почва: 100×60 см
  • Глинистая почва: 75×40 см

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Moysad.com.ua, Gardener's Path, Ogorod.ua.

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