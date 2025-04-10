Иначе не приживется! В какую яму сажать плодовое дерево: точные размеры для всех саженцев
Посадить дерево - это не просто выкопать яму и воткнуть саженец. От качества и точности подготовки лунки зависит, насколько хорошо приживется дерево, как быстро пойдет в рост и каким будет будущий урожай.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о точных размерах лунки для посадки разных видов садовых деревьев.
Как подготовить идеальную яму: пошаговый алгоритм
Правильная посадочная яма должна быть круглой - так и удобнее сажать, и корни равномерно разрастаются во все стороны. Давайте разберемся, как правильно готовить яму, чтобы деревце чувствовало себя, как дома.
Начинать следует с разметки места. С помощью рулетки и веревки в виде циркуля можно нарисовать четкий круг нужного диаметра - это будущая яма.
Вот как правильно подготовить яму под саженец:
- По окружности снимаем дерн - его сохраняем, еще пригодится.
- Верхний плодородный слой почвы (примерно на глубину штыка лопаты) аккуратно откладываем в отдельную кучу.
- Нижний слой почвы вывозим - он не пригоден для посадки, но может пригодиться для альпийских горок или компоста.
- Дерн укладываем на дно ямы травой вниз - он постепенно перегниет и станет удобрением.
Из верхнего слоя почвы готовим питательную смесь:
- 2 ведра перегноя
- 2 стакана двойного суперфосфата
- 1 стакан аммиачной селитры
- 1/2 стакана калийной соли
- 2-3 стакана древесной золы (если почва кислая)
Все тщательно перемешиваем, засыпаем обратно в яму и слегка утрамбовываем. Поверхность должна быть вровень с краями лунки. Яма готова - питательная, дышащая и комфортная. Именно то, что нужно молодому деревцу для хорошего старта.
Размеры лунок для посадки деревьев должны быть совсем не случайными (фото: Freepik.com)
Размеры ям для разных деревьев
Размеры посадочной ямы зависят не только от культуры, которую вы высаживаете, но и от типа почвы в вашем саду. В песчаных или каменистых почвах яму нужно делать шире и глубже, чтобы компенсировать бедность земли. В глинистых - немного другой подход: глубина ограничивается, а диаметр увеличивается.
Ориентировочные размеры посадочных ям (диаметр × глубина):
Яблони и груши
- Обычная почва: 100×70 см
- Каменистый или песчаный грунт: 200×100 см
- Глинистая почва: 150×50 см
Карликовые яблони и груши
- Обычная почва: 90×50 см
- Каменистый или песчаный грунт: 75 см (глубина без диаметра, рекомендуется 75×75 см)
- Глинистая почва: 130×50 см
Слива, алыча, вишня
- Обычная почва: 80×40 см
- Каменистая или песчаная почва: 160×60 см
- Глинистая почва: 120×40 см
Черешня, абрикос
- Обычная почва: 70×50 см
- Каменистый или песчаный грунт: 140×100 см
- Глинистая почва: 100×50 см
Рябина
- Обычная почва: 60×60 см
- Каменистый или песчаный грунт: 120×90 см
- Глинистая почва: 90×50 см
Облепиха, боярышник, терн, шиповник
- Обычная почва: 50×50 см
- Каменистый или песчаный грунт: 100×75 см
- Глинистая почва: 75×50 см
Жимолость
- Обычная почва: 50×40 см
- Каменистая или песчаная почва: 100×60 см
- Глинистая почва: 75×40 см
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Moysad.com.ua, Gardener's Path, Ogorod.ua.