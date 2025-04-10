Інакше не приживеться! У яку яму садити плодове дерево: точні розміри для усіх саджанців
Посадити дерево - це не просто викопати яму і встромити саджанець. Від якості та точності підготовки лунки залежить, наскільки добре приживеться дерево, як швидко піде в ріст і яким буде майбутній урожай.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про точні розміри лунки для посадки різних видів садових дерев.
Як підготувати ідеальну яму: покроковий алгоритм
Правильна посадкова яма має бути круглою - так і зручніше садити, і коріння рівномірно розростається в усі боки. Давайте розберемось, як правильно готувати яму, щоб деревце почувалося, як удома.
Починати слід з розмітки місця. За допомогою рулетки й мотузки у вигляді циркуля можна намалювати чітке коло потрібного діаметру - це майбутня яма.
Ось як правильно підготувати яму під саджанець:
- По колу знімаємо дерен - його зберігаємо, ще знадобиться.
- Верхній родючий шар ґрунту (приблизно на глибину штика лопати) акуратно відкладаємо в окрему купу.
- Нижній шар ґрунту вивозимо - він не придатний для посадки, але може згодитись для альпійських гірок або компосту.
- Дерен укладаємо на дно ями травою вниз - він поступово перегниє й стане добривом.
З верхнього шару ґрунту готуємо поживну суміш:
- 2 відра перегною
- 2 склянки подвійного суперфосфату
- 1 склянка аміачної селітри
- 1/2 склянки калійної солі
- 2-3 склянки деревного попелу (якщо ґрунт кислий)
Усе ретельно перемішуємо, засипаємо назад у яму й злегка утрамбовуємо. Поверхня має бути врівень із краями лунки. Яма готова - поживна, дихаюча та комфортна. Саме те, що потрібно молодому деревцю для гарного старту.
Розміри лунок для посадки дерев мають бути зовсім не випадковими (фото: Freepik.com)
Розміри ям для різних дерев
Розміри посадкової ями залежать не тільки від культури, яку ви висаджуєте, а й від типу ґрунту у вашому саду. У піщаних або кам’янистих ґрунтах яму потрібно робити ширшою та глибшою, щоб компенсувати бідність землі. У глинистих - трохи іншого підходу: глибина обмежується, а діаметр збільшується.
Орієнтовні розміри посадкових ям (діаметр × глибина):
Яблуні та груші
- Звичайний ґрунт: 100×70 см
- Кам’янистий або піщаний ґрунт: 200×100 см
- Глинистий ґрунт: 150×50 см
Карликові яблуні та груші
- Звичайний ґрунт: 90×50 см
- Кам’янистий або піщаний ґрунт: 75 см (глибина без діаметра, рекомендовано 75×75 см)
- Глинистий ґрунт: 130×50 см
Слива, алича, вишня
- Звичайний ґрунт: 80×40 см
- Кам’янистий або піщаний ґрунт: 160×60 см
- Глинистий ґрунт: 120×40 см
Черешня, абрикос
- Звичайний ґрунт: 70×50 см
- Кам’янистий або піщаний ґрунт: 140×100 см
- Глинистий ґрунт: 100×50 см
Горобина
- Звичайний ґрунт: 60×60 см
- Кам’янистий або піщаний ґрунт: 120×90 см
- Глинистий ґрунт: 90×50 см
Обліпиха, глід, терен, шипшина
- Звичайний ґрунт: 50×50 см
- Кам’янистий або піщаний ґрунт: 100×75 см
- Глинистий ґрунт: 75×50 см
Жимолость
- Звичайний ґрунт: 50×40 см
- Кам’янистий або піщаний ґрунт: 100×60 см
- Глинистий ґрунт: 75×40 см
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Moysad.com.ua, Gardener's Path, Ogorod.ua.