Інакше не приживеться! У яку яму садити плодове дерево: точні розміри для усіх саджанців

Посадити дерево - це не просто викопати яму і встромити саджанець. Від якості та точності підготовки лунки залежить, наскільки добре приживеться дерево, як швидко піде в ріст і яким буде майбутній урожай.

Як підготувати ідеальну яму: покроковий алгоритм

Правильна посадкова яма має бути круглою - так і зручніше садити, і коріння рівномірно розростається в усі боки. Давайте розберемось, як правильно готувати яму, щоб деревце почувалося, як удома.

Починати слід з розмітки місця. За допомогою рулетки й мотузки у вигляді циркуля можна намалювати чітке коло потрібного діаметру - це майбутня яма.

Ось як правильно підготувати яму під саджанець:

По колу знімаємо дерен - його зберігаємо, ще знадобиться.

Верхній родючий шар ґрунту (приблизно на глибину штика лопати) акуратно відкладаємо в окрему купу.

Нижній шар ґрунту вивозимо - він не придатний для посадки, але може згодитись для альпійських гірок або компосту.

Дерен укладаємо на дно ями травою вниз - він поступово перегниє й стане добривом.

З верхнього шару ґрунту готуємо поживну суміш:

2 відра перегною

2 склянки подвійного суперфосфату

1 склянка аміачної селітри

1/2 склянки калійної солі

2-3 склянки деревного попелу (якщо ґрунт кислий)

Усе ретельно перемішуємо, засипаємо назад у яму й злегка утрамбовуємо. Поверхня має бути врівень із краями лунки. Яма готова - поживна, дихаюча та комфортна. Саме те, що потрібно молодому деревцю для гарного старту.

Розміри лунок для посадки дерев мають бути зовсім не випадковими (фото: Freepik.com)

Розміри ям для різних дерев

Розміри посадкової ями залежать не тільки від культури, яку ви висаджуєте, а й від типу ґрунту у вашому саду. У піщаних або кам’янистих ґрунтах яму потрібно робити ширшою та глибшою, щоб компенсувати бідність землі. У глинистих - трохи іншого підходу: глибина обмежується, а діаметр збільшується.

Орієнтовні розміри посадкових ям (діаметр × глибина):

Яблуні та груші

Звичайний ґрунт: 100×70 см

Кам’янистий або піщаний ґрунт: 200×100 см

Глинистий ґрунт: 150×50 см

Карликові яблуні та груші

Звичайний ґрунт: 90×50 см

Кам’янистий або піщаний ґрунт: 75 см (глибина без діаметра, рекомендовано 75×75 см)

Глинистий ґрунт: 130×50 см

Слива, алича, вишня

Звичайний ґрунт: 80×40 см

Кам’янистий або піщаний ґрунт: 160×60 см

Глинистий ґрунт: 120×40 см

Черешня, абрикос

Звичайний ґрунт: 70×50 см

Кам’янистий або піщаний ґрунт: 140×100 см

Глинистий ґрунт: 100×50 см

Горобина

Звичайний ґрунт: 60×60 см

Кам’янистий або піщаний ґрунт: 120×90 см

Глинистий ґрунт: 90×50 см

Обліпиха, глід, терен, шипшина

Звичайний ґрунт: 50×50 см

Кам’янистий або піщаний ґрунт: 100×75 см

Глинистий ґрунт: 75×50 см

Жимолость