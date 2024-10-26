Илона Гвоздева показала, как выглядит самая модная верхняя одежда на осень 2024 года: фото

Танцовщица Илона Гвоздева продемонстрировала в сети стильный образ с самой популярной верхней одеждой на осень - кожаным тренчем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram хореографа.

Гвоздева, как и многие украинские звезды, имеет свой собственный стиль и старается следовать модным трендам. Она часто делится со своими подписчиками в соцсети снимками как в повседневных и стритстайл луках, так и образами со съемок и различных мероприятий.

На днях она опубликовала новую серию фото, на которых предстала в стильном луке.

"Сколько себя помню, всегда смотрела на девушек в кожаных плащах и тренчах и каждый раз отказывала себе, потому что думала, что мой маленький рост не подходит к таким вещам! Мне не будет идти да и вообще такие вещи не для меня", - разоткровенничалась Гвоздева.

Гвоздева в тренче (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Осенью 2024 года хореограф все же решилась на такую покупку - она выбрала черный тренч из кожи.

Также она продемонстрировала в сети два образа с этим плащем.

Для первого лука Илона Гвоздева надела черные джинсы прямого кроя и блузку такого же цвета с лиственным узором. Завершил образ кожаный тренч и сумка контрастного оттенка.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Для второго лука она подобрала кожаную юбку миди ярко-оранжевого цвета. Дополнила ее черной блузой с цветочным принтом и тренчем из кожи. Завершали лук высокие сапоги с острыми носками.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)