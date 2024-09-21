Ковбойские сапоги и клоги: как выглядит самая модная обувь на осень 2024

Модная обувь и аксессуары могут сделать даже самый простой образ непревзойденным. И если вы еще в поиске актуальных моделей на осень, присмотритесь к этим трендам.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какая обувь сейчас на пике популярности и с чем ее сочетать.

Ковбойские сапоги

Такая модель была впервые придумана еще в XV-XVI веке в Испании. Тогда это была специфическая обувь для верховой езды, длинный нос которой легко попадал в стремя, а высокий и скошенный каблук позволял ноге не выпадать из него. В XIX веке такой фасон стал широко популярен среди американских скотоводов. Затем такая обувь была снова на пике популярности в 1920-х, 1970-1980-х и 2000-х годах.

Стильный образ с ковбойками (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Ковбойские сапоги имеют высокий скошенный каблук, округлый или более острый мыс, высокое голенище и традиционную оторочку. Носить такие сапоги можно как с короткими юбками, так и в длине миди и макси, дополнив образ длинным пальто или тренчем. Также поэкспериментируйте с образами и подберите под них штаны или джинсы.

Вариант на каждый день с джинсами (фото: instagram.com/aniyahmorinia)

Клоги

Самая трендовая обувь для межсезонья - это клоги. Ранее такие модели изготавливали из дерева, и она считалась обувью простолюдинов. Характерные отличия: массивная подошва, как правило, деревянная или обтянутая кожей или замшей, полностью закрытая передняя часть и открытая пятка. Может быть ремешок, который фиксирует клоги на ноге в районе щиколоток.

Этой осенью клоги можно носить даже с деловыми луками: надевайте черные брюки, белую блузку и дополните образ удобной обувью. Или же стилизуйте эту обувь с джинсами или джинсовыми юбками.

Клоги на осень 2024 (фото: instagram.com/anoukyve)

Лоферы

Лоферы - это туфли без шнурков, мыски которых украшены приподнятым полукруговым швом. Такой деталью лоферы напоминают мокасины, но в отличие от последних у них имеется каблук.

Осенью лоферы можно носить с джинсами голубого оттенка, белой футболкой и массивным черным пиджаком в стиле оверсайз.

Стильный образ с лоферами (фото: instagram.com/symphonyofsilk)

Обувь на микрокаблуках

В 2024 году на пике популярности обувь на небольшом тонком каблуке - это могут быть как мюли, так и сапоги с широким голенищем. Его часто называют каблуком-"рюмочкой", "каблуком Людовика XIV", а англоязычные модницы именуют его "kitten heel" ("кошачий каблук").

Обувь на микрокаблуках выглядят хрупкой и элегантной. Носить ее можно как с расклешенными брюками, так и с юбками мини и платьями с высоким разрезом.

Модная обувь на микрокаблуке (фото: instagram.com/lefevrediary)

Байкерские сапоги

В тренде байкерские или, как их еще называют, мотоциклетные сапоги, которые похожи на специальную обувь для езды на мотоцикле (она отличается жесткой конструкцией и особым дизайном). Это ботинки или сапоги, изготовленные из толстой кожи, с прямым силуэтом носка и ровным каблуком, высота их в среднем достигает середины голени, часто украшены пряжками.

Осенью 2024 года носить их можно как с юбками мини и куртками-косухами, так и с юбками миди и теплыми свитерами.

Образ с юбкой мини (фото: instagram.com/kay.ashanti)

Вариант образа на теплую осень (фото: instagram.com/lunaisabellaa)