Спортивные штаны, байкерские сапоги и прямые джинсы: какие тренды 90-х вернулись в моду

В мире моды существует определенная цикличность: одни тренды постепенно вытесняют другие, а то, что было популярно 30-40 лет назад, снова становится модным

Минимализм

Характерные особенности 1990-х - это минимализм и базовые вещи: черные штаны, голубые джинсы, однотонные майки, облегающие футболки, юбки макси, джинсовые куртки. Для капсульного гардероба выбирайте нейтральную цветовую палитру: белый, черный, серый и светло-коричневый оттенки.

Базовые вещи (фото: instagram.com/piamance)

Джинсы прямого кроя

За последний год появилось несколько трендов: мешковатые джинсы с низкой посадкой, джинсы-подковы, клеш. Однако джинсы прямого кроя были актуальны и 30 лет назад, и сегодня.

Голубые или синие джинсы прямого кроя подходят для модниц с любым телосложением и ростом. Носить их можно с белой рубашкой, а в более прохладное время - с гольфом-водолазкой или свитером. Дополнят лук бордовые ботильоны на высоких каблуках и сумка в тон к ним, а также черное пальто.

Прямые джинсы (фото: instagram.com/emswells)

Байкерские сапоги

Еще один тренд, который вернулся с 90-х - грубые ботинки. Байкерские или, как их еще называют, мотоциклетные сапоги, - вид обуви, похожий на специальную обувь для езды на мотоцикле - как правило, она отличается жесткой конструкцией и особым дизайном.

Их изготавливают из толстой кожи, они имеют прямой силуэт носка и ровный каблук, высота их в среднем достигает середины голени, часто украшены пряжками и заклепками. Их можно носить как с мини-юбками, так и с мешковатыми джинсами, а также женственными платьями.

Байкерские ботинки (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Платье-комбинация

В 1990-х платье из облегающего тонкого материала с узкими бретельками было практически у каждой модницы. Платья в бельевом стиле выдержали испытание временем и зарекомендовали себя как настоящий предмет гардероба только благодаря своей универсальности. Его можно носить летом как самостоятельную единицу гардероба, а весной и осенью сочетать с рубашками, кардиганами, пиджаками и теплыми свитерами.

Образ на осень с платьем-комбинацией (фото: instagram.com/andi_mun)

Спортивные штаны

Многие из нас фанатели в 1990-х от группы Spice Girls, которые на тот момент считались иконами стиля. И если вам надоели привычные джинсы или классические брюки, обратите внимание на спортивные штаны с полосками, как у Mel C (Sporty Spice).

В 2024 году носить их можно с блейзером или свободной кожаной курткой, а также удлиненным тренчем или макси-пальто.

Спортивные штаны (фото: instagram.com/dianekari)