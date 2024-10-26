Ілона Гвоздьова показала, як виглядає наймодніший верхній одяг на осінь 2024 року: фото

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram хореографа.

Гвоздьова, як і багато українських зірок, має свій власний стиль і намагається слідувати модним трендам. Вона часто ділиться зі своїми підписниками у соцмережі знімками як у повсякденних та стрітстайл луках, так і образами зі зйомок та різних заходів.

Днями вона опублікувала нову серію фото, на яких постала у стильному луці.

"Скільки себе пам'ятаю, завжди заглядалася на дівчат у шкіряних плащах і тренчах і щоразу відмовляла собі, тому що думала, що мій маленький зріст не підходить для таких речей! Мені не пасуватиме та й взагалі такі речі не для мене", - відверто розповіла Гвоздьова.

Гвоздьова в тренчі (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Восени 2024 року хореограф все ж таки зважилася на таку покупку - вона обрала чорний тренч зі шкіри.

Також вона продемонструвала в мережі два образи із цим плащем.

Для першого луку Ілона Гвоздьова одягла чорні джинси прямого крою та блузку такого ж кольору з листяним візерунком. Завершив образ шкіряний тренч та сумка контрастного відтінку.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Для другого луку вона підібрала шкіряну спідницю міді яскраво-жовтогарячого кольору. Доповнила її чорною блузою з квітковим принтом та тренчем зі шкіри. Завершували образ високі чоботи з гострими носками.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)