Илон Маск приоткрыл занавес платного Twitter. Какие будут тарифы и сколько они стоят

Недавно Илон Маск заявил, что Х (Twitter) станет платным. Обещание воплотилось в жизнь. Сейчас платформа уже тестирует платное пользование. Кроме того, владелец социальной сети Илон Маск рассказал, какие будут варианты подписок и сколько они будут стоить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Илона Маска.
Илон Маск написал, что в скором времени в бывшем Twitter появятся два варианта премиумподписки.
Одна из них будет дешевле, и потому не будет предусматривать уменьшение количества рекламы. Другая будет стоить дороже и полностью уберет рекламный контент на платформе.
Сегодня минимальная стоимость подписки составляет восемь долларов, поэтому можно предположить, что новый вид премиума будет меньше этой суммы. А самый дорогой вариант стоит 115 долларов, а значит, плата за полное отсутствие рекламы может возрасти.
Ее разработали, чтобы снизить количество спама, манипуляций и активности ботов, в частности. Платная версия тестируется для новых учетных записей в сети Новой Зеландии и на Филиппинах. Тестовая стоимость подписки составляет один доллар в год.
На сайте технической поддержки социальной сети можно найти цены для разных стран мира.
Годовая плата варьируется от восьми до 115 долларов США в зависимости от страны и местной валюты. Кроме того, стоимость зависит и от того, на каком устройстве вы используете новый Х.
Рассмотрим стоимость в нескольких странах:
Для Украины расценки в гривнах такие:
Известно, что для новых пользователей с подпиской Х остается социальной сетью со всеми функциями.
А для новых пользователей без подписки он станет только в режиме "чтения" - без возможности публиковать контент, лайкать публикации, отвечать, повторно публиковать и цитировать публикации других аккаунтов, делать закладки.
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