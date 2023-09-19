ua en ru
Вт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Илон Маск заявил, что Twitter может стать платным для всех пользователей

Вторник 19 сентября 2023 10:33
UA EN RU
Илон Маск заявил, что Twitter может стать платным для всех пользователей Фото: Илон Маск заявил, что Twitter может стать платным для всех пользователей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американский миллиардер Илон Маск считает, что платежная система является единственным способом противостоять ботам. И потому, вероятно, всем пользователям Twitter придется платить за доступ к соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сейчас платная подписка на Twitter стоит 8 долларов, но цена может отличаться в зависимости от страны. Однако Маск заявил, что он хочет разработать более низкий уровень ценообразования, если платная подписка станет обязательной для всех.

Он считает, что платная подписка является эффективным способом борьбы с ботами, поскольку они реже платят за услуги.

"Это единственный способ для борьбы с огромными армиями ботов. Боты стоят дешево, впрочем, если им придется платить несколько долларов или что-то такое, их стоимость вырастет. К тому же всякий раз, когда создатель ботов захочет создать еще одного, ему придется использовать новый способ оплаты ", - объяснил Маск.

Другие нововведения Twitter

Ранее сообщалось, что в Twitter решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter позволят скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Также в ближайшее время в социальной сети Twitter появится возможность совершать аудио- и видеозвонки.

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле прошлого года. Однако в июле он отозвал предложение. Компания подала на бизнесмена иск из-за остановки сделки. В октябре стало известно, что Маск все-таки купил Twitter.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter Илон Маск
NEWS
РФ ночью запустила по Украине 30 "Шахедов" и ракету "Искандер": сколько удалось сбить
РФ ночью запустила по Украине 30 "Шахедов" и ракету "Искандер": сколько удалось сбить
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна