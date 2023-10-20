Ілон Маск привідкрив завісу платного Twitter. Які будуть тарифи та скільки вони коштують

Нещодавно Ілон Маск заявив, що Х (Twitter) стане платним. Обіцянка втілилася в життя. Наразі платформа вже тестує платне користування. Крім того, власник соціальної мережі Ілон Маск розповів, які будуть варіанти підписок і скільки вони коштуватимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Ілона Маска.
Ілон Маск написав, що незабаром у колишньому Twitter з'являться два варіанти преміумпідписки.
Одна з них буде дешевшою, і тому не передбачатиме зменшення кількості реклами. Інша коштуватиме дорожче та повністю прибере рекламний контент на платформі.
Сьогодні мінімальна вартість підписки становить вісім доларів, тому можна припустити, що новий вид преміуму буде меншим за цю суму. А найдорожчий варіант коштує 115 доларів, отже, плата за повну відсутність реклами може зрости.
Її розробили, щоб знизити кількість спаму, маніпуляцій та активності ботів, зокрема. Наразі платну версію тестують для нових облікових записів у мережі в Новій Зеландії та на Філіппінах. Тестова вартість підписки становить один долар на рік.
На сайті технічної підтримки соціальної мережі також можна знайти вартості для різних країн світу.
Річна плата варіюється від восьми до 115 доларів США залежно від країни та місцевої валюти. Крім того, вартість залежить і від того, на якому пристрої ви використовуєте новоспечений Х.
Розгляньмо вартість у кількох країнах:
Для України розцінки в гривнях такі:
Відомо, що для нових користувачів із підпискою Х залишиться соціальною мережею з усіма функціями.
А для нових користувачів без підписки він стане лише в режимі "читання" - без можливості публікувати контент, лайкати публікації, відповідати, повторно публікувати та цитувати публікації інших акаунтів, робити закладки.
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