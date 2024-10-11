Илон Маск презентовал роботакси Tesla: как выглядит снаружи и внутри (видео)

Футуристический автомобиль с двумя крылообразными дверями и без педалей или руля высадил Маска перед аудиторией.

На мероприятии, названном "Мы, роботы", Илон Маск повторил свое мнение о том, что полностью автономные автомобили будут безопаснее управляемых людьми и даже смогут приносить владельцам деньги, сдаваясь в аренду для поездок.

Однако прогноз миллиардера, что производство начнется "до 2027 года", вызвал вопросы о том, не провалит ли он снова свои собственные сроки.

Cybercab - который будет конкурировать с такими соперниками, как Alphabet Waymo - будет стоить менее 30 000 долларов (около 1 230 000 гривен). Однако аналитики сомневаются в реалистичности этого плана.

Как выглядит Tesla Cybercab

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Как выглядит автономный микроавтобус Robovan

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Как выглядит робот-гуманоид Tesla Optimus

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