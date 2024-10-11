Илон Маск презентовал роботакси Tesla: как выглядит снаружи и внутри (видео)

Глава Tesla Илон Маск представил долгожданное роботизированное такси компании Cybercab на студии Warner Bros в Бербанке, Калифорния.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выглядит внутри и снаружи роботакси Tesla.
Футуристический автомобиль с двумя крылообразными дверями и без педалей или руля высадил Маска перед аудиторией.
На мероприятии, названном "Мы, роботы", Илон Маск повторил свое мнение о том, что полностью автономные автомобили будут безопаснее управляемых людьми и даже смогут приносить владельцам деньги, сдаваясь в аренду для поездок.
Однако прогноз миллиардера, что производство начнется "до 2027 года", вызвал вопросы о том, не провалит ли он снова свои собственные сроки.
Cybercab - который будет конкурировать с такими соперниками, как Alphabet Waymo - будет стоить менее 30 000 долларов (около 1 230 000 гривен). Однако аналитики сомневаются в реалистичности этого плана.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
У нас также есть материал о том, как выглядит новый телефон-раскладушка в стиле Барби.
А еще мы писали, что Tesla испытала Cybertruck на пуленепробиваемость.
При подготовке материала использовались следующие источники: BBC, YouTube-канал CNET, YouTube-канал Whole Mars Catalog.