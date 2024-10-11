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Илон Маск презентовал роботакси Tesla: как выглядит снаружи и внутри (видео)

Tesla представила свои первые беспилотные роботакси Cybercab и Robovan (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Глава Tesla Илон Маск представил долгожданное роботизированное такси компании Cybercab на студии Warner Bros в Бербанке, Калифорния.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выглядит внутри и снаружи роботакси Tesla.

Футуристический автомобиль с двумя крылообразными дверями и без педалей или руля высадил Маска перед аудиторией.

На мероприятии, названном "Мы, роботы", Илон Маск повторил свое мнение о том, что полностью автономные автомобили будут безопаснее управляемых людьми и даже смогут приносить владельцам деньги, сдаваясь в аренду для поездок.

Однако прогноз миллиардера, что производство начнется "до 2027 года", вызвал вопросы о том, не провалит ли он снова свои собственные сроки.

Cybercab - который будет конкурировать с такими соперниками, как Alphabet Waymo - будет стоить менее 30 000 долларов (около 1 230 000 гривен). Однако аналитики сомневаются в реалистичности этого плана.

Как выглядит Tesla Cybercab

Скриншот

Как выглядит автономный микроавтобус Robovan

Скриншот

Как выглядит робот-гуманоид Tesla Optimus

Скриншот

У нас также есть материал о том, как выглядит новый телефон-раскладушка в стиле Барби.

А еще мы писали, что Tesla испытала Cybertruck на пуленепробиваемость.

При подготовке материала использовались следующие источники: BBC, YouTube-канал CNET, YouTube-канал Whole Mars Catalog.

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TeslaИлон Маск