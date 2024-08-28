Гаджет для настоящей модницы. Представлен новый телефон-раскладушка в стиле Барби

В Великобритании и Европе был выпущен телефон под брендом Барби, цель которого, по словам его создателей, - помочь молодым людям отдохнуть от своих смартфонов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский журнал и веб-сайт WIRED , который освещает темы, связанные с технологиями, наукой, культурой, бизнесом и дизайном.

Детали нового телефона

Устройство представляет из себя раскладной кнопочный телефон, полностью розовый и украшенный логотипом Barbie от Mattel.

На передней панели находится блестящее зеркало, а также множество аксессуаров, таких как брелоки и наклейки со стразами, чтобы вы могли полностью погрузиться в ностальгию по поздним 1990-м и ранним 2000-м годам. Он даже произносит "Привет, Барби", когда вы включаете его.

Это реальное сотрудничество между Mattel и HMD, компанией, которая раньше производила смартфоны под брендом Nokia. Это часть поворота HMD к созданию своих собственных смартфонов наряду с кнопочными телефонами, разработанными в партнерстве с известными компаниями. К ним относится Boring Phone, выпущенный в начале этого года.

Barbie Phone работает на KaiOS, операционной системе, разработанной для кнопочных телефонов, которая добавляет несколько возможностей смартфонов, таких как подключение 4G, Wi-Fi, GPS и доступ к приложениям, включая WhatsApp, Google Maps и YouTube.

По умолчанию новый раскладной телефон HMD может совершать звонки и отправлять сообщения. Идея заключается в том, чтобы использовать этот телефон в качестве второго смартфона, если вы не хотите, чтобы вас беспокоили.

Телефон-раскладушка в стиле Барби (фото: HMD)

Характеристики телефона

Внешняя сторона крышки телефона Barbie имеет отражающее покрытие, которое служит зеркалом, со встроенными в середину скрытыми цифровыми часами. Если его открыть, то вы получите приятный 2,8-дюймовый дисплей.

Вы можете использовать встроенную клавиатуру с подсветкой для отправки текстовых сообщений, а также множество крошечных украшений с тематикой Barbie, таких как значок пальмы вокруг цифры 7.

Он работает на чипсете Qualcomm 215, имеет 512 мегабайт оперативной памяти и 4 гигабайта встроенной памяти с поддержкой карт microSD объемом до 32 гигабайт. Телефон также можно использовать как MP3-плеер через Bluetooth или 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

HMD утверждает, что аккумулятор емкостью 1430 мА/ч, который также розовый, обеспечивает время разговора примерно 3,8 часа в 4G (6,3 часа в 3G), однако трудно сказать, как это переводится в обычное использование.

Операционная система естественным образом тематически связана с Барби, в комплекте с обоями и версией культовой игры Snake под названием Malibu Snake.

Телефон имеет 5-мегапиксельную камеру, которую HMD позиционирует как способ запечатлеть "аутентичные образы в стиле Y2K, что является последним трендом среди представителей поколений 90-х и нулевых годов".

Barbie Phone поступит в продажу 1 октября по цене 129 долларов (5 330 гривен), и он будет работать на сетях AT&T, T-Mobile и Verizon. Предзаказы начинаются 23 сентября.

Аксессуары, которые входят в комплект вместе с Barbie Phone (фото: HMD)