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Ілон Маск презентував роботаксі Tesla: як виглядає зовні і всередині (відео)

Tesla представила свої перші безпілотні роботаксі Cybercab та Robovan (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Глава Tesla Ілон Маск представив довгоочікуване роботизоване таксі компанії Cybercab на студії Warner Bros у Бербанку, Каліфорнія.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як виглядає всередині та зовні роботаксі Tesla.

Футуристичний автомобіль з двома крилоподібними дверима і без педалей або керма висадив Маска перед аудиторією.

На заході, названому "Ми, роботи", Ілон Маск повторив свою думку про те, що повністю автономні автомобілі будуть безпечнішими за керовані людьми і навіть зможуть приносити власникам гроші, здаючись в оренду для поїздок.

Проте прогноз мільярдера, що виробництво розпочнеться "до 2027 року", викликав питання про те, чи не провалить він знову свої власні терміни.

Cybercab - який конкуруватиме з такими суперниками, як Alphabet Waymo - коштуватиме менше 30 000 доларів (близько 1 230 000 гривень). Проте аналітики сумніваються у реалістичності цього плану.

Як виглядає Tesla Cybercab

Скриншот

Як виглядає автономний мікроавтобус Robovan

Скриншот

Як виглядає робот-гуманоїд Tesla Optimus

Скриншот

У нас також є матеріал про те, як виглядає новий телефон-розкладачка у стилі Барбі.

А ще ми писали, що Tesla випробувала Cybertruck на куленепробивність.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: BBC, YouTube-канал CNET, YouTube-канал Whole Mars Catalog.

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TeslaІлон Маск