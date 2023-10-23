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Tesla испытала Cybertruck на пуленепробиваемость (фото)

Понедельник 23 октября 2023 16:00
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Tesla испытала Cybertruck на пуленепробиваемость (фото) Tesla расстреляла Cybertruck из автомата (фото: The New York Times)
Автор: Павел Колесник

Tesla провела эксперимент на устойчивость к пулям своего нового электропикапа Cybertruck, используя пистолет-пулемет Томпсона, также известный как "Томми-ган".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт, посвященный электрическому транспорту и устойчивой энергетике Electrek.

По словам производителя, Cybertruck имеет практически непробиваемый экзоскелет, выполненный из сверхпрочной холоднокатаной нержавеющей стали 30X и бронированного стекла.

Недавно на дорогах Сан-Франциско пользователи заметили Cybertruck с повреждениями на левой боковине, где ультратвердая сталь на дверях пассажира и водителя находилась в следах от выстрелов.

Tesla испытала Cybertruck на пуленепробиваемость (фото)Cybertruck после испытаний на пуленепробиваемость (фото: Electrek)

Ранее проведенные испытания показали, что сталь, используемая для изготовления кузова Cybertruck, выдерживает удары кувалдой и выстрелы 9-мм огнестрельным оружием. Этот материал также используется в строительстве космического корабля SpaceX Starship.

Илон Маск, генеральный директор Tesla, прокомментировал событие в социальных сетях, подтвердив, что они стреляли из автомата в Cybertruck. Он отметил, что пули не проникли в салон и, возможно, компания в скором времени предоставит видео с тестами, включая стрельбу из пистолета-пулемета Томпсона.

Несмотря на это, эксперты утверждают, что тестирование, вероятно, проводилось на стальных панелях кузова, а не на окнах, и это свидетельствует о серьезном подходе Tesla к обеспечению определенного уровня пуленепробиваемости Cybertruck.

Ранее мы писали, что Tesla отзывает более 50 тысяч автомобилей.

Также читайте, как Tesla Cybertruck продали за сумму в 10 раз больше реальной стоимости.

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Tesla Илон Маск