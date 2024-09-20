Маск пошутил о покушениях на Байдена и Харрис, его проверяет Секретная служба

Американский миллиардер Илон Маск в сети пошутил о покушениях на президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Теперь Маска проверяет Секретная служба США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

После вероятной попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Маск написал в своей соцсети X (Twitter), что "никто даже не пытается убить Байдена/Камалу". Позже он удалил пост, когда в сети начали осуждать миллиардера.

Маск отметил, что это была шутка. Однако Секретная служба США уже начала проверку, представляет ли Маск угрозу американским чиновникам. Угроза президенту или вице-президенту США является уголовным преступлением, за которое может быть наложен немалый штраф или до пяти лет тюрьмы.

"Агентству известно о публикации Илона Маска в социальных сетях. Как правило, мы не комментируем вопросы, касающиеся разведки. Однако мы можем сказать, что Секретная служба расследует все угрозы, связанные с нашими должностными лицами", - сказал Нейт Герринг, спикер Секретной службы.

Впрочем, как пишет Bloomberg, Маску, вероятно, не о чем волноваться. По словам автора материала, самое плохое, что может произойти, если Секретная служба посетит Маска. Ему придется доказать, что он не представляет непосредственной угрозы для президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.