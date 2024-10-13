ua en ru
Вс, 13 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

SpaceX запустила космический корабль Starship и успешно приземлила ускоритель

Воскресенье 13 октября 2024 16:33
UA EN RU
SpaceX запустила космический корабль Starship и успешно приземлила ускоритель Фото: миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье SpaceX осуществила пятый испытательный полет космического корабля Starship из Техаса. В ходе процесса компания впервые достигла того, чего не достигала ранее, а именно - успешную посадку ускорителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN.

Как пишут СМИ, SpaceX впервые вернула на Землю огромный ускоритель первой ступени ракеты, применив новый метод возвращения с использованием двух больших металлических рычагов, которые называют "палочками для еды".

Сверхтяжелый ускоритель Super Heavy, отделившись от ракеты-носителя Starship на высоте около 74 км (46 миль), вернулся в то же место, откуда был совершен запуск.

В СМИ уточняют, что в то время, как работа ускорителя Super Heavy была завершена, космический корабль Starship все еще находился в космосе. Аппарат запустил собственные двигатели после отделения ускорителя и двигался по инерции в космосе.

Также издания писали, что примерно через час после этого Starship снова будет в атмосфере Земли и попытается совершить маневр посадки над Индийским океаном.

В самой компании позже сообщили, что космический корабль успешно приводнился по итогам пятого тестового полета.

Отметим, что видео приземления ускорителя опубликовал у себя на странице в соцсети Х гендиректор SpaceX Илон Маск.

Напомним, на днях Илон Маск презентовал робитизированное такси Cybercab от компании Tesla. Это полностью беспилотный транспорт, который не имеет педалей и руля.

Более подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX Илон Маск
NEWS
Зеленский рассказал, сколько ракет, бомб и дронов выпустила РФ по Украине за неделю
Зеленский рассказал, сколько ракет, бомб и дронов выпустила РФ по Украине за неделю
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском