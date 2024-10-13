SpaceX запустила космический корабль Starship и успешно приземлила ускоритель
В воскресенье SpaceX осуществила пятый испытательный полет космического корабля Starship из Техаса. В ходе процесса компания впервые достигла того, чего не достигала ранее, а именно - успешную посадку ускорителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN.
Как пишут СМИ, SpaceX впервые вернула на Землю огромный ускоритель первой ступени ракеты, применив новый метод возвращения с использованием двух больших металлических рычагов, которые называют "палочками для еды".
Сверхтяжелый ускоритель Super Heavy, отделившись от ракеты-носителя Starship на высоте около 74 км (46 миль), вернулся в то же место, откуда был совершен запуск.
В СМИ уточняют, что в то время, как работа ускорителя Super Heavy была завершена, космический корабль Starship все еще находился в космосе. Аппарат запустил собственные двигатели после отделения ускорителя и двигался по инерции в космосе.
Также издания писали, что примерно через час после этого Starship снова будет в атмосфере Земли и попытается совершить маневр посадки над Индийским океаном.
В самой компании позже сообщили, что космический корабль успешно приводнился по итогам пятого тестового полета.
Отметим, что видео приземления ускорителя опубликовал у себя на странице в соцсети Х гендиректор SpaceX Илон Маск.
The tower has caught the rocket!!— Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2024
pic.twitter.com/CPXsHJBdUh
Напомним, на днях Илон Маск презентовал робитизированное такси Cybercab от компании Tesla. Это полностью беспилотный транспорт, который не имеет педалей и руля.
Более подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.
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