SpaceX запустила космический корабль Starship и успешно приземлила ускоритель

Как пишут СМИ, SpaceX впервые вернула на Землю огромный ускоритель первой ступени ракеты, применив новый метод возвращения с использованием двух больших металлических рычагов, которые называют "палочками для еды".

Сверхтяжелый ускоритель Super Heavy, отделившись от ракеты-носителя Starship на высоте около 74 км (46 миль), вернулся в то же место, откуда был совершен запуск.

В СМИ уточняют, что в то время, как работа ускорителя Super Heavy была завершена, космический корабль Starship все еще находился в космосе. Аппарат запустил собственные двигатели после отделения ускорителя и двигался по инерции в космосе.

Также издания писали, что примерно через час после этого Starship снова будет в атмосфере Земли и попытается совершить маневр посадки над Индийским океаном.

В самой компании позже сообщили, что космический корабль успешно приводнился по итогам пятого тестового полета.

Отметим, что видео приземления ускорителя опубликовал у себя на странице в соцсети Х гендиректор SpaceX Илон Маск.

The tower has caught the rocket!!

pic.twitter.com/CPXsHJBdUh