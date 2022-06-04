"Идут зарубы": Фагот рассказал о ссорах с братом в Харькове из-за "русского мира"

Украинский артист Олег Михайлюта, более известный как Фагот из группы ТНМК, рассказал о ссорах со своим старшим братом, живущем в Харькове. Проблемы возникают из-за разных взглядов на "русский мир" и то, что он приносит в нашу страну.

Фагот, который вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину встал на защиту родной страны и вступил в ряды теробороны, отметил, что с начала войны пророссийские настроения в Харькова заметно пошли на убыль.

"Ну какая атмосфера? Харьков, как говорится, переосмысливает все, что он до этого думал, потому что в Харькове были очень значительные пророссийские настроения. И сейчас Харьков открывает для себя "русский мир" таким, каким он на самом деле является - жестоким, беспощадным, кровожадным. "Русский мир" - убийца. И Харьков только сейчас это начинает понимать, и настроение там соответствующие", - поделился Олег.

Однако, по словам артиста, некоторым людям требуется больше времени, чтобы все осознать и сделать правильные выводы. Среди них - и его родной старший брат, с которым у них до сих пор случаются ссоры на этой почве.

"Теперь все все понимают. У меня есть яркий пример - мой старший брат. С ним зарубы до сих пор идут. Есть люди, которые очень тяжело пробиваются, но большей частью Харьков все понял, поэтому так сейчас бьется", - сказал певец, который до того неделю провел в городе.