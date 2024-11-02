Модные цвета осени и зимы: какой маникюр сделать в 2024 году

Зимой хочется разнообразить серые будни и поднять себе настроение с помощью ярких красок. Тем более, что для многих девушек поход в салон красоты на модный маникюр - это способ отвлечься от каждодневной рутины, рабочих задач и депрессивных мыслей, что особенно актуально во время войны.

Бургунди

В трендах осени 2024 года - цвет бургунди или, как его еще называют, благородный винный или бордовый. По мнению стилистов, глубокие красные будут также самыми горячими цветами этой зимы.

Маникюр в самом трендовом оттенке (фото: instagram.com/monikh)

Маникюр "кошачий глаз"

Также на пике популярности дизайн бархатный маникюр с легким мерцанием, который еще называют "кошачьим глазом" или же магнитным маникюром. Такой вариант маникюра отлично подойдет для ногтей любой длины и формы.

Магнитный маникюр (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Ногти-металлик с эффектом 3D

В 2024 году также следует обратить внимание на гель-лаки с эффектом металлик. На длинных ногтях миндалеподобной формы красиво будет выглядеть прозрачное покрытие и 3D -рисунок с помощью специального гель-лака. Это могут быть абстракция, линии, звезды или просто маленькие детали - металлик впишется в любой дизайн и идеально дополнит его.

Дизайн металлик (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Ногти с узором

Дизайны со сложными узорами, наподобие клетчатой ткани или твида, - еще один тренд 2024. Такой узор может быть не идеальным, поскольку твид в любом случае тоже не идеален из-за своих переплетенных нитей. Попросите своего мастера нарисовать такой дизайн от руки.

Ногти с твидовым узором (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Морозный синий

Оттенки синего и голубого тоже будут на пике популярности этой зимой. В тренде именно морозный цвет гель-лака, который будет напоминать ледяное мерцание или падающий снег.

Вариант маникюра на зиму (фото: instagram.com/themaniclub)

Анималистичный принт

Животные принты или, как их еще называют, анималистичные, на пике популярности. В 2024 году в тренде не только леопардовые ногти, но и крокодиловая, змеиная и черепаховая кожа. Они могут быть выполнены в различных цветовых вариациях.

Дизайн черепаховая кожа (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Изумрудный маникюр

Поклонницы минимализма могут сделать однотонный маникюр в одном из модных оттенков зеленого цвета. Среди вариантов, актуальных для 2024-2025 года - темно-зеленый, темно-бирюзовый, изумрудный, оливковый, зеленый мох.

Зеленые оттенки в тренде (фото: instagram.com/betina_goldstein)

Френч с разными кончиками

Французский маникюр - беспроигрышный вариант для ногтей любой длины и формы. Как известно, классический французский маникюр создают следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет. Для оригинального нейл-арта можно подобрать различные варианты - например, покрыть кончики на одной руке синим, а на другой - фиолетовым.

Оригинальный френч (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)