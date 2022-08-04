Дуже швидкі мариновані печериці: можна смакувати за годину чи закатати в банки

Мариновані печериці - неймовірна смакота, яку можна вживати як закуску, можна додавати в салати чи інші улюблені страви з грибами.

Рецептом поділилась українська кулінарка на своєму каналі в YouTube Смаколики Юлі.

Інгредієнти (на 2 банки 0,5 л):

1 кг печериць

1/2 склянки води (130г)

50-80 г оцту 9%

50 мл олії

1 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

спеції - перець горошком, коріандр, зерна гірчиці (на ваш вибір)

Покрокове приготування грибочків

Візьміть маленькі печериці, якщо великі - розріжте навпіл. Добре помийте й обсушіть гриби.

Налийте в посудину, де будуть варитися гриби, воду, олію, оцет, всипте сіль, цукор, спеції. Поставте на воду й доведіть до кипіння. Всипте гриби в маринад і проваріть 15 хвилин після закипання.

Далі можете викладати в банки й закатувати, а можна смакувати вже за годину!