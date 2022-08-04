Дуже швидкі мариновані печериці: можна смакувати за годину чи закатати в банки
Скріншот: Мариновані печериці за швидким рецептом
Мариновані печериці - неймовірна смакота, яку можна вживати як закуску, можна додавати в салати чи інші улюблені страви з грибами.
Рецептом поділилась українська кулінарка на своєму каналі в YouTube Смаколики Юлі.
Інгредієнти (на 2 банки 0,5 л):
- 1 кг печериць
- 1/2 склянки води (130г)
- 50-80 г оцту 9%
- 50 мл олії
- 1 ст. л. цукру
- 1 ч. л. солі
- спеції - перець горошком, коріандр, зерна гірчиці (на ваш вибір)
Покрокове приготування грибочків
Візьміть маленькі печериці, якщо великі - розріжте навпіл. Добре помийте й обсушіть гриби.
Налийте в посудину, де будуть варитися гриби, воду, олію, оцет, всипте сіль, цукор, спеції. Поставте на воду й доведіть до кипіння. Всипте гриби в маринад і проваріть 15 хвилин після закипання.
Далі можете викладати в банки й закатувати, а можна смакувати вже за годину!
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