Готуємо олів'є без шкоди для фігури: корисна версія народного салату
Вже через кілька днів настане Новий Рік. Святковий стіл буде накритий безліччю страв, але чи всі вони будуть корисні? Пропонуємо вам приготувати салат олів'є без шкоди для фігури і здоров'я.
Його рецептом у своєму Instagram поділився шеф-кухар Костянтин Оганезов.
"Ви можете їсти смачні страви і залишатися в хорошій формі. Це складно, але можливо", - сказав кухар і представив свій рецепт салату.
Інгредієнт
- Креветки
- Соус легкий
- Морква
- Яйце
- Цибуля
- Огірок солоний
- Часник
- Йогурт
- Сметана
- Горошок
- Гірчиця
У цьому салаті ви заміните ковбасу і м'ясо на креветки, а майонез на легкий і смачний соус.
Підготуйте креветки. Для цього наріжте три зубчики часнику і посмажте на сковорідці, потім додайте туди креветки, трохи посоліть.
Для соусу вам знадобляться 4 курячих відварених жовтки. Перемніть їх виделкою в ємності. Додайте до них столову ложку гірчиці, дві столові ложки йогурту і одну столову ложку нежирної сметани, перемішайте. Соус готовий! Потім наріжте всі овочі, які йдуть в класичний салат олів'є. Заправте салат зробленим соусом і додайте креветки.
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