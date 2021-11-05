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Идеальные пирожки с мясом: Клопотенко поделился простым рецептом

Новина українською →
Пятница 05 ноября 2021 09:00
Идеальные пирожки с мясом: Клопотенко поделился простым рецептом Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом идеальных пирожков с мясов, испеченных в духовке. Кулинар предложил немного поэкспериментировать с начинкой и формой, уверяя, что готовить - просто, а вкус получается невероятным.

Об этом победитель МастерШеф рассказал на своем сайте.

В качестве начинки Клопотенко взял свиной фарш, немного обжарил его и не стал добавлять лук. Форма наших пирожков будет треугольной, а маковая посыпка добавит вкусу пикантности.

Идеальные пирожки с мясом: Клопотенко поделился простым рецептом

Фото: так будут выглядеть наши пирожки

Ингредиенты для пирожков с мясом:

Для теста:

  • Мука - 500 г
  • Сухие дрожжи - 1 пакетик
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Соль - 1/2 ч. л.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Молоко - 250 мл
  • Подсолнечное масло - 50 мл

Для начинки:

  • Свинина (нежирная) - 500-600 г
  • Подсолнечное масло - 2-3 ст. л.
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Соевый соус - 50 мл
  • Томатная паста - 1 ст. л.
  • Зира - 1/2 ч. л.
  • Желток (для смазывания пирожков) - 1 шт.
  • Молоко (для смазывания пирожков) - 2 ст. л.
  • Мак (опционально) - 1 ст. л.
  • Соль и перец - по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Подготовьте все ингредиенты для приготовления пирожков с мясом. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.

Для теста возьмите 500 г муки, 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 1 яйцо, 50 мл подсолнечного масла и 1 пакетик сухих дрожжей, влейте 250 мл молока. Замесите тесто.

Важно, чтобы дрожжи были как можно более свежими, кроме того пропорции на упаковке могут отличаться в зависимости от производителя.

Идеальные пирожки с мясом: Клопотенко поделился простым рецептом

Свинину (500 г) нарежьте небольшими кубиками и сделайте фарш при помощи мясорубки.

Готовое тесто положите в миску, смазанную подсолнечным маслом, накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков на 45-60 минут.

Разогрейте сковородку с 2-3 ст. л. подсолнечного масла и выложите 1-2 раздавленных зубчика чеснока. Примерно через 2-3 минуты, после того как масло ароматизировалось, извлеките чеснок из сковородки.

После того, как вы извлекли чеснок, выложите на сковороду свиной фарш и поджарьте несколько минут. Влейте 50 мл соевого соуса. Через несколько минут добавьте к фаршу 1 ст. л. томатной пасты, немного соли и перец по вкусу.

Перемешайте, чтоб паста и соль с перцем равномерно распределились в фарше, и жарьте до готовности мяса.

Идеальные пирожки с мясом: Клопотенко поделился простым рецептомИдеальные пирожки с мясом: Клопотенко поделился простым рецептомИдеальные пирожки с мясом: Клопотенко поделился простым рецептом

Когда тесто подошло, обомните его и разделите на 12 равных частей. Раскатайте каждый шарик теста в тонкий пласт с помощью скалки.

Выложите в середину каждого пласта мясную начинку и сформируйте пирожки. Форму кулинар решил сделать треугольную, но можно и любую другую.

Выложите сформированные пирожки на противень, застеленный пергаментом, швом вниз.

Смешайте 1 желток с 2 ст. л. молока и смажьте пирожки этой смесью для получения румяной корочки.

Идеальные пирожки с мясом: Клопотенко поделился простым рецептомИдеальные пирожки с мясом: Клопотенко поделился простым рецептомИдеальные пирожки с мясом: Клопотенко поделился простым рецептом

Если есть желание, посыпьте пирожки 1 ст. л. мака - вкус будет очень интересным.

Выпекайте пирожки в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне примерно 25-30 минут.

Идеальные пирожки с мясом: Клопотенко поделился простым рецептом

Ранее кулинар также поделился рецептом вкуснейшей тыквенной каши с рисом.

Также Клопотенко рассказал, как быстро и просто приготовить слоеное тесто дома.

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Евгений Клопотенко
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