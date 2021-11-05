Идеальные пирожки с мясом: Клопотенко поделился простым рецептом
Ресторатор Евгений Клопотенко поделился рецептом идеальных пирожков с мясов, испеченных в духовке. Кулинар предложил немного поэкспериментировать с начинкой и формой, уверяя, что готовить - просто, а вкус получается невероятным.
Об этом победитель МастерШеф рассказал на своем сайте.
В качестве начинки Клопотенко взял свиной фарш, немного обжарил его и не стал добавлять лук. Форма наших пирожков будет треугольной, а маковая посыпка добавит вкусу пикантности.
Фото: так будут выглядеть наши пирожки
Ингредиенты для пирожков с мясом:
Для теста:
- Мука - 500 г
- Сухие дрожжи - 1 пакетик
- Сахар - 1 ст. л.
- Соль - 1/2 ч. л.
- Яйцо - 1 шт.
- Молоко - 250 мл
- Подсолнечное масло - 50 мл
Для начинки:
- Свинина (нежирная) - 500-600 г
- Подсолнечное масло - 2-3 ст. л.
- Чеснок - 1-2 зубчика
- Соевый соус - 50 мл
- Томатная паста - 1 ст. л.
- Зира - 1/2 ч. л.
- Желток (для смазывания пирожков) - 1 шт.
- Молоко (для смазывания пирожков) - 2 ст. л.
- Мак (опционально) - 1 ст. л.
- Соль и перец - по вкусу
Пошаговое приготовление блюда
Подготовьте все ингредиенты для приготовления пирожков с мясом. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.
Для теста возьмите 500 г муки, 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 1 яйцо, 50 мл подсолнечного масла и 1 пакетик сухих дрожжей, влейте 250 мл молока. Замесите тесто.
Важно, чтобы дрожжи были как можно более свежими, кроме того пропорции на упаковке могут отличаться в зависимости от производителя.
Свинину (500 г) нарежьте небольшими кубиками и сделайте фарш при помощи мясорубки.
Готовое тесто положите в миску, смазанную подсолнечным маслом, накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков на 45-60 минут.
Разогрейте сковородку с 2-3 ст. л. подсолнечного масла и выложите 1-2 раздавленных зубчика чеснока. Примерно через 2-3 минуты, после того как масло ароматизировалось, извлеките чеснок из сковородки.
После того, как вы извлекли чеснок, выложите на сковороду свиной фарш и поджарьте несколько минут. Влейте 50 мл соевого соуса. Через несколько минут добавьте к фаршу 1 ст. л. томатной пасты, немного соли и перец по вкусу.
Перемешайте, чтоб паста и соль с перцем равномерно распределились в фарше, и жарьте до готовности мяса.
Когда тесто подошло, обомните его и разделите на 12 равных частей. Раскатайте каждый шарик теста в тонкий пласт с помощью скалки.
Выложите в середину каждого пласта мясную начинку и сформируйте пирожки. Форму кулинар решил сделать треугольную, но можно и любую другую.
Выложите сформированные пирожки на противень, застеленный пергаментом, швом вниз.
Смешайте 1 желток с 2 ст. л. молока и смажьте пирожки этой смесью для получения румяной корочки.
Если есть желание, посыпьте пирожки 1 ст. л. мака - вкус будет очень интересным.
Выпекайте пирожки в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне примерно 25-30 минут.
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