Готуємо справжнісіньку збірну м'ясну солянку за рецептом наших бабусь

Збірна м'ясна солянка - неймовірно смачний і ситний суп, який готують з додаванням декількох видів м'яса, копченостей, томатної пасти, солоних огірків і лимона. Таке нестандартне поєднання здатне "підірвати" смакові рецептори.

Пропонуємо вам приготувати цю першу страву по "кулінарній біблії" наших мам і бабусь - "Книзі про смачну і здорову їжу", яка вперше вийшла ще в 1939-му році пробним тиражем.

Інгредієнти для солянки

На 500 г м'яса (для бульйону):

300 г варених або смажених м'ясних продуктів,

4 солоних огірка,

2 головки ріпчастої цибулі,

2 ст. ложки томата-пюре,

3 ст. ложки олії,

по 1 ст. ложці каперсів і чорних оливок,

100 г сметани,

1/4 лимона,

зелень (кріп або петрушка),

помідори (при бажанні).

Покрокове приготування страви

Ріпчасту цибулю нашаткувати, злегка підсмажити і тушкувати з томатом і маслом, підливши трохи бульйону.

Огірки очистити від шкірки, розрізати на дві частини і нарізати скибочками.

М'ясні продукти (варені і смажені) можуть бути різні: м'ясо, шинка, телятина, нирки, язик, сосиски, ковбаса та інші. Їх слід нарізати тонкими скибочками, покласти в каструлю з приготованою цибулею, додати огірки, каперси, сіль, лавровий лист, залити бульйоном і варити 5-10 хвилин.

Можна додати нарізані кружечками помідори.

При подачі до столу в солянку покласти сметану, оливки, скибочки лимона, очищеного від шкірки, дрібно нарізану зелень петрушки або кріп.

Маленька підказка: якщо не знайшли каперси, нічого страшного.

Колаж РБК-Україна: Солянка з "Книги про смачну і здорову їжу"

Це цікаво знати

Друге видання книги "Книги про смачну і здорову їжу" вийшло вже в 1952-му році фантастичним тиражем у 8 млн примірників.

Для радянських людей це була свого роду "кулінарна біблієя". Крім рецептів там було багато кухонних лайфхаків (якщо говорити сучасною мовою).