Готуємо справжнісіньку збірну м'ясну солянку за рецептом наших бабусь
Збірна м'ясна солянка - неймовірно смачний і ситний суп, який готують з додаванням декількох видів м'яса, копченостей, томатної пасти, солоних огірків і лимона. Таке нестандартне поєднання здатне "підірвати" смакові рецептори.
Пропонуємо вам приготувати цю першу страву по "кулінарній біблії" наших мам і бабусь - "Книзі про смачну і здорову їжу", яка вперше вийшла ще в 1939-му році пробним тиражем.
Інгредієнти для солянки
На 500 г м'яса (для бульйону):
- 300 г варених або смажених м'ясних продуктів,
- 4 солоних огірка,
- 2 головки ріпчастої цибулі,
- 2 ст. ложки томата-пюре,
- 3 ст. ложки олії,
- по 1 ст. ложці каперсів і чорних оливок,
- 100 г сметани,
- 1/4 лимона,
- зелень (кріп або петрушка),
- помідори (при бажанні).
Покрокове приготування страви
Ріпчасту цибулю нашаткувати, злегка підсмажити і тушкувати з томатом і маслом, підливши трохи бульйону.
Огірки очистити від шкірки, розрізати на дві частини і нарізати скибочками.
М'ясні продукти (варені і смажені) можуть бути різні: м'ясо, шинка, телятина, нирки, язик, сосиски, ковбаса та інші. Їх слід нарізати тонкими скибочками, покласти в каструлю з приготованою цибулею, додати огірки, каперси, сіль, лавровий лист, залити бульйоном і варити 5-10 хвилин.
Можна додати нарізані кружечками помідори.
При подачі до столу в солянку покласти сметану, оливки, скибочки лимона, очищеного від шкірки, дрібно нарізану зелень петрушки або кріп.
Маленька підказка: якщо не знайшли каперси, нічого страшного.
Колаж РБК-Україна: Солянка з "Книги про смачну і здорову їжу"
Це цікаво знати
Друге видання книги "Книги про смачну і здорову їжу" вийшло вже в 1952-му році фантастичним тиражем у 8 млн примірників.
Для радянських людей це була свого роду "кулінарна біблієя". Крім рецептів там було багато кухонних лайфхаків (якщо говорити сучасною мовою).
У книзі 424 сторінки, а форматом вона більше стандарту А4.
Також ми писали, як спекти маковий пиріг з горіхами за старовинним і дуже простим рецептом.
Крім того повідомлялося, як випекти справжній кримськотатарський пиріг фулту.