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Любов і присяга: п'ять десантників покликали заміж своїх дівчат (яскраве відео)

STYLERЖиття    14.07.2019 - 13:41
Любов і присяга: п'ять десантників покликали заміж своїх дівчат (яскраве відео)
Фото: Десантники ( kmu.gov.ua)

Дівчата нічого не знали про сюрприз від коханих

У Житомирі п'ять строковиків-десантників вирішили зробити пропозицію своїм коханим прямо під час урочистої присяги. Вони зізналися в коханніі до своїх обраниць перед п'ятьма тисячами людей. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Молоді призовники приймали присягу і давали клятву десантника. На церемонії зі строю вийшли п'ятеро хлопців. Їх дівчат також попросили вийти вперед. В цю хвилину хлопці трохи збентежилися, але не відійшли від задуманого і попросили руку і серце у своїхкоханих. Зазначимо, що дівчата заздалегідь не знали про такий сюрприз.

"Я вирішив запропонувати руку і серце своїй дівчині", - розповів десантник Владислав.

Відео: Солдати запропонували руку і серце своїм коханим (YouTube/ТСН)

Хлопці впевнені, що роблять благу справу і будуть служити в ім'я України. Родичі впевнені, армія робить з хлопців чоловіків. Підтримка сім'ї - це найголовніше, стверджують самі десантники.

Відзначимо, що в 2019 році в десантні війська взяли більше тисячі солдатів строкової служби. За станом здоров'я цього покликання не пройшли тільки двоє.

Як ми раніше писали, на Донеччині загинув військовий ВСУ, старший сержант окремої десантно-штурмової бригади, Вадим Володимирович Забава. Про загибель героя повідомили на сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Facebook.

Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі військові ВСУ завдали кілька влучних пострілів по ворогу і ліквідували російського офіцера.

Здатна на все: Супрун розповіла, чому любов завжди перемагає Від поранень на Донбасі загинули двоє десантників
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