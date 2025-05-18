5 красивых растений для балкона, которые не надо поливать: идеально для ленивых!

Мечтаете о собственном саду на балконе, но не хотите тратить много времени на его уход? Есть и такие растения, которые почти не нуждаются в поливе.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает пять неприхотливых растений, которые не боятся засухи и станут прекрасным украшением для вашего балкона.

Очиток

Очиток или седум - это суккулент, который относится к семейству толстянковых. Существует около 300 видов этого растения, отличающихся формой и размером стеблей и цветов.

Как и все суккуленты, очиток не нуждается в частом поливе, ведь накапливает влагу в своих мясистых листьях. Ему необходимо яркий свет и хороший дренаж, а также минимум внимания с вашей стороны. Очиток легко размножается черенками, что позволяет вам легко увеличить количество растений на балконе.

Очиток (фото: Википедия)

Розмарин

Розмарин естественно растет на склонах гор, поэтому хорошо приживается на бедных почвах и не боится как морозов (до -12°С), так и засухи. Молодое растение нуждается в регулярном, но умеренном поливе, со временем его можно сократить до одного раза в неделю или даже реже.

Розмарин любит солнце и хорошо растет в контейнерах. Стоит обращать внимание на его листья - если они желтеют или вянут, это может означать, что растению не хватает влаги. Однако для этого растения важно не заливая почву, чтобы не вызвать гниение корней.

Розмарин (фото: Википедия)

Портулак

Портулак - это цветное растение, которое привлекает внимание своими яркими цветами от белого до розового. Его выращивание подобно розмарину, в начале ему нужен более частый полив, но со временем его можно значительно уменьшить.

Портулак хорошо растет на солнце в контейнерах, для него важен дренаж и плодородная почва. Это идеальное растение для балконов, ведь он требует минимум ухода, но дарит много цвета. Оно способно расти даже в сухих условиях.

Портулак (фото: Википедия)

Тимьян

Тимьян - одно из самых неприхотливых растений, которое легко растет в горшках и не нуждается в частом поливе. Поливать его следует лишь тогда, когда верхний слой почвы хорошо просохнет. Важно также не забывать выливать лишнюю воду из поддона, чтобы не допустить гниения корней.

Тимьян, как и другие растения этого семейства, очень устойчив к засухе, поэтому станет отличным растением для балконов, где у вас нет времени для регулярного полива. Это также полезное растение, которое можно использовать в кулинарии.

Тимьян (фото: Википедия)

Овсяница

Овсяница - это еще одно растение, которое не требует много внимания. Она прекрасно себя чувствует как на солнечных участках, так и в легком затенении. Овсяница не боится морозов и засухи, поэтому она станет идеальным выбором для балкона.

Единственное, что нужно, - это изредка поливать ее, а также убирать сухие листья весной. Ее можно выращивать даже в контейнерах, и она не требует большого пространства для роста.

Овсяница (фото: Википедия)