Как поливать разные овощи на огороде: секреты, от которых зависит урожай
Полив - это не просто "залить грядку водой". Каждое растение имеет свои предпочтения: одни любят влагу у корней, другие предпочитают легкое дождевание. Ошибки в поливе могут привести к болезням, гнили или плохому урожаю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что, как и когда правильно поливать на огороде.
Что надо поливать под корень
К растениям, которые поливают под корень, относятся те, что не переносят увлажнения листьев, стеблей или плодов. Избыток влаги сверху может привести к развитию грибковых заболеваний или гнили. Лучше всего такие растения поливать рано утром или вечером, когда солнце уже не печет.
Овощи, которые любят полив под корень:
- Помидоры - поливают только под корень, избегая попадания воды на листья и плоды.
- Перец - также не любит влаги на листьях, но нуждается в регулярном увлажнении почвы.
- Баклажаны - поливать под корень, но не слишком часто, потому что они чувствительны к переувлажнению.
- Лук и чеснок - избыток воды сверху способствует гнили, особенно в период созревания.
- Кабачки и тыквы - поливают обильно под корень, потому что у них большие листья, что создает тень и сохраняет влагу.
Эти культуры лучше растут, когда вода попадает непосредственно в почву. Капельное орошение - идеальный вариант.
Какие растения любят дождевание
Полив в виде дождевания имитирует естественные осадки. Он подходит для культур, которые нуждаются в увлажнении не только почвы, но и воздуха вокруг. Такие растения обычно имеют нежные листья или быстро теряют влагу из-за испарения.
Растения, которые хорошо реагируют на дождевание:
- Салаты и шпинат - имеют нежные листья, которые охотно впитывают влагу из воздуха.
- Капуста - на ранних стадиях развития дождевание стимулирует рост.
- Укроп, петрушка, зеленый лук - кратковременное увлажнение листьев не вредит, а наоборот - освежает растения.
- Редис - требует постоянной влажности, поэтому легкое дождевание - отличный вариант.
Однако дождевание следует проводить утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях. В жару лучше не применять этот метод - вода может перегреться и повредить растение.
Правильный полив - залог хорошего урожая (фото: Freepik.com)
Смешанный подход: когда можно поливать и так, и так
Некоторые культуры нормально переносят оба вида полива, но в разные периоды вегетации.
Например, огурцы в начале роста любят дождевание, а во время плодоношения лучше поливать их под корень, чтобы избежать гнили. То же касается капусты - на ранних этапах можно поливать сверху, но при формировании головки лучше ограничиться прикорневым поливом.
Смешанный подход также хорошо работает в жаркие дни: утром - дождевание, вечером - прикорневой полив.
Как не переусердствовать: несколько советов в завершение
- Поливайте реже, но обильно - так вода проникает глубже, стимулируя развитие корней.
- Избегайте полива днем, особенно при дождевании - это вредит растениям.
- Следите за погодой: после дождя полив не нужен.
- Мульча поможет сохранить влагу и сократить частоту полива.
- Всегда учитывайте фазу роста: молодые растения пьют больше.
Правильный полив - это искусство, которое стоит освоить каждому огороднику. Помните: даже самая плодородная почва и отборные семена не дадут желаемого урожая без правильно организованного орошения.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Southern Living, Ogorod.ua, Poradnica.com.ua.