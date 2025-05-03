Как поливать разные овощи на огороде: секреты, от которых зависит урожай

Полив - это не просто "залить грядку водой". Каждое растение имеет свои предпочтения: одни любят влагу у корней, другие предпочитают легкое дождевание. Ошибки в поливе могут привести к болезням, гнили или плохому урожаю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что, как и когда правильно поливать на огороде.

Что надо поливать под корень

К растениям, которые поливают под корень, относятся те, что не переносят увлажнения листьев, стеблей или плодов. Избыток влаги сверху может привести к развитию грибковых заболеваний или гнили. Лучше всего такие растения поливать рано утром или вечером, когда солнце уже не печет.

Овощи, которые любят полив под корень:

Помидоры - поливают только под корень, избегая попадания воды на листья и плоды.

- поливают только под корень, избегая попадания воды на листья и плоды. Перец - также не любит влаги на листьях, но нуждается в регулярном увлажнении почвы.

- также не любит влаги на листьях, но нуждается в регулярном увлажнении почвы. Баклажаны - поливать под корень, но не слишком часто, потому что они чувствительны к переувлажнению.

- поливать под корень, но не слишком часто, потому что они чувствительны к переувлажнению. Лук и чеснок - избыток воды сверху способствует гнили, особенно в период созревания.

- избыток воды сверху способствует гнили, особенно в период созревания. Кабачки и тыквы - поливают обильно под корень, потому что у них большие листья, что создает тень и сохраняет влагу.

Эти культуры лучше растут, когда вода попадает непосредственно в почву. Капельное орошение - идеальный вариант.

Какие растения любят дождевание

Полив в виде дождевания имитирует естественные осадки. Он подходит для культур, которые нуждаются в увлажнении не только почвы, но и воздуха вокруг. Такие растения обычно имеют нежные листья или быстро теряют влагу из-за испарения.

Растения, которые хорошо реагируют на дождевание:

Салаты и шпинат - имеют нежные листья, которые охотно впитывают влагу из воздуха.

- имеют нежные листья, которые охотно впитывают влагу из воздуха. Капуста - на ранних стадиях развития дождевание стимулирует рост.

- на ранних стадиях развития дождевание стимулирует рост. Укроп, петрушка, зеленый лук - кратковременное увлажнение листьев не вредит, а наоборот - освежает растения.

- кратковременное увлажнение листьев не вредит, а наоборот - освежает растения. Редис - требует постоянной влажности, поэтому легкое дождевание - отличный вариант.

Однако дождевание следует проводить утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях. В жару лучше не применять этот метод - вода может перегреться и повредить растение.

Правильный полив - залог хорошего урожая (фото: Freepik.com)

Смешанный подход: когда можно поливать и так, и так

Некоторые культуры нормально переносят оба вида полива, но в разные периоды вегетации.

Например, огурцы в начале роста любят дождевание, а во время плодоношения лучше поливать их под корень, чтобы избежать гнили. То же касается капусты - на ранних этапах можно поливать сверху, но при формировании головки лучше ограничиться прикорневым поливом.

Смешанный подход также хорошо работает в жаркие дни: утром - дождевание, вечером - прикорневой полив.

Как не переусердствовать: несколько советов в завершение

Поливайте реже, но обильно - так вода проникает глубже, стимулируя развитие корней.

Избегайте полива днем, особенно при дождевании - это вредит растениям.

Следите за погодой: после дождя полив не нужен.

Мульча поможет сохранить влагу и сократить частоту полива.

Всегда учитывайте фазу роста: молодые растения пьют больше.

Правильный полив - это искусство, которое стоит освоить каждому огороднику. Помните: даже самая плодородная почва и отборные семена не дадут желаемого урожая без правильно организованного орошения.