Идеальный рецепт самого вкусного рулета из курятины на Пасху: нежнее ветчины и колбасы

Что вам понадобится:

Куриное филе - 300 г

Чернослив без косточки - 5 шт.

Грецкие орехи - 50 г

Сыр твердый - 40 г

Масло растительное - 15 мл

Соль, перец черный молотый, специи к курице, зелень - по вашему вкусу.

Как готовить куриный рулет с черносливом на Пасху

Чернослив хорошо промойте и уберите косточки, если они есть. Орехи измельчите на небольшие кусочки. Сыр натрите на среднюю терку.

Куриное филе помойте, обсушите и разрежьте пополам, но не до конца - так, чтобы получился плоский пласт мяса. Накройте мясо пищевой пленкой и отбейте кухонным молоточком, плоской стороной - так вам будет легче заворачивать его в рулет.

Мясо посолите, поперчите, добавьте любимые специи и выложите на него слой чернослива, сверху добавьте орехи и посыпьте сыром.

Осторожно заверните мясо в рулет и перевяжите кулинарной нитью. Слегка смажьте маслом и посыпьте специями.

Форму для запекания застелите пергаментом и положите в нее рулет. Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте рулет 30-35 минут.

С готового рулета снимите нить, нарежьте ломтиками и подавайте на стол. Есть его можно как холодным - в виде закуски, так и горячим - как добавка к основному блюду или гарниру.

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