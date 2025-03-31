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Идеальный рецепт самого вкусного рулета из курятины на Пасху: нежнее ветчины и колбасы

Куриный рулет с черносливом на Пасху (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Блюда для праздничного стола на Пасху - это всегда что-то мясное. Но если вам надоели обычные колбасы, ветчины и буженины, то попробуйте приготовить нежнейший рулет из куриного мяса. Он очень сочный и мягкий, а пикантный вкус ему придает чернослив.

Как приготовить самый вкусный куриный рулет на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт на канале YouTube "Пан Фартук".

Что вам понадобится:

  • Куриное филе - 300 г
  • Чернослив без косточки - 5 шт.
  • Грецкие орехи - 50 г
  • Сыр твердый - 40 г
  • Масло растительное - 15 мл
  • Соль, перец черный молотый, специи к курице, зелень - по вашему вкусу.

Как готовить куриный рулет с черносливом на Пасху

Чернослив хорошо промойте и уберите косточки, если они есть. Орехи измельчите на небольшие кусочки. Сыр натрите на среднюю терку.

Куриное филе помойте, обсушите и разрежьте пополам, но не до конца - так, чтобы получился плоский пласт мяса. Накройте мясо пищевой пленкой и отбейте кухонным молоточком, плоской стороной - так вам будет легче заворачивать его в рулет.

Мясо посолите, поперчите, добавьте любимые специи и выложите на него слой чернослива, сверху добавьте орехи и посыпьте сыром.

Осторожно заверните мясо в рулет и перевяжите кулинарной нитью. Слегка смажьте маслом и посыпьте специями.

Форму для запекания застелите пергаментом и положите в нее рулет. Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте рулет 30-35 минут.

С готового рулета снимите нить, нарежьте ломтиками и подавайте на стол. Есть его можно как холодным - в виде закуски, так и горячим - как добавка к основному блюду или гарниру.

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