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Идеальный летний десерт за 20 минут. Ловите очень простой рецепт персикового тирамису (видео)

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Суббота 15 июля 2023 08:40
Идеальный летний десерт за 20 минут. Ловите очень простой рецепт персикового тирамису (видео) Как приготовить персиковый тирамису (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Для тех, кто очень любит лакомиться домашними сладостями, но мы при этом не хочет тратить много времени на их приготовление, идеальным вариантом станет тирамису с персиком. Тем более что уже начался сезон этого летнего фрукта.

Рецептом поделилась кулинарный блогер Anny Cooking в Instagram.

Персиковый тирамису

"Если вы искали идеальный летний рецепт, то вы его нашли. Это персиковый тирамису, который готовится за 20 минут. Его можно есть и деткам, и взрослым", - отмечает кулинар.

Ингредиенты:

  • 24 шт. (1 упаковка) печенья савоярди
  • 500 г персиков + 2 ст. л. сахарной пудры
  • 350 мл сливок 33% жирности
  • 500 г маскарпоне
  • 80-100 г сахарной пудры
  • + 4 персика и мята для украшения торта

Рецепт рассчитан на форму 20х30 см.

Как приготовить

Персики и сахарную пудру взбейте блендером, перетрите через сито от кожуры.

Если десерт не планируете давать детям - добавьте 30-40 мл амаретто к персиковому пюре.

Очень холодные жирные сливки взбейте миксером с сахарной пудрой до мягких пиков, добавьте маскарпоне и взбейте в течении 1-2 минуты до пышности.

Савоярди смочите в пюре, выложите в форму, сверху распределите 1/2 крема и снова савоярди, снова крем, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 4-5 часов.

Украсьте десерт персиками и мятой. Его нужно быстро съесть, поэтому если вас всего два человека, то приготовьте по рецепту на пол порции.

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