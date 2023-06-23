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Клубника в собственном пюре: идеальная пропорция сахара для сверхвкусного варенья

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Пятница 23 июня 2023 08:01
Клубника в собственном пюре: идеальная пропорция сахара для сверхвкусного варенья Как сварить вкусное варенье из клубники (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Клубничное варенье можно готовить на зиму разными способами. Главное - знать, сколько сахара добавить для идеального вкуса: чтобы и сладко было и клубника чувствовалась в готовом продукте.

Рецептом клубники в собственном пюре на YouTube поделилась блогер канала Смачно, Просто і Доступно.

Составляющие:

  • Клубника
  • Сахар

Важно запомнить пропорцию для клубничного варенья: сахара должно быть вдвое меньше ягод.

Пошаговое приготовление

Помойте ягоды и очистите от хвостиков. Когда будете чистить, разделите их на две части, отобрав отдельно самые красивые: среднего размера, в меру спелые.

Неформатные ягоды (мелкие, слишком крупные, перезрелые) перебейте блендером до однородной массы.

Добавьте половину сахара от общего количества к клубничному пюре. Когда оно начнет закипать, всыпьте вторую часть.

Постоянно помешивая, доведите до кипения и затем проварите 5 минут.

Добавьте в пюре целые ягоды, доведите до кипения, проварите 5 минут. Выключите и оставьте на 2 часа. Затем снова доведите до кипения и снова проварите.

Разлейте по стерилизованным банкам и закрутите.

Раньше мы писали, как приготовить густой клубничный джем за пять минут.

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рецепт клубника