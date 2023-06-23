Клубника в собственном пюре: идеальная пропорция сахара для сверхвкусного варенья
Клубничное варенье можно готовить на зиму разными способами. Главное - знать, сколько сахара добавить для идеального вкуса: чтобы и сладко было и клубника чувствовалась в готовом продукте.
Рецептом клубники в собственном пюре на YouTube поделилась блогер канала Смачно, Просто і Доступно.
Составляющие:
- Клубника
- Сахар
Важно запомнить пропорцию для клубничного варенья: сахара должно быть вдвое меньше ягод.
Пошаговое приготовление
Помойте ягоды и очистите от хвостиков. Когда будете чистить, разделите их на две части, отобрав отдельно самые красивые: среднего размера, в меру спелые.
Неформатные ягоды (мелкие, слишком крупные, перезрелые) перебейте блендером до однородной массы.
Добавьте половину сахара от общего количества к клубничному пюре. Когда оно начнет закипать, всыпьте вторую часть.
Постоянно помешивая, доведите до кипения и затем проварите 5 минут.
Добавьте в пюре целые ягоды, доведите до кипения, проварите 5 минут. Выключите и оставьте на 2 часа. Затем снова доведите до кипения и снова проварите.
Разлейте по стерилизованным банкам и закрутите.
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