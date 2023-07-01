Оригинальный летний деликатес. Звездный шеф-повар показал, как мариновать черешни
Сезон черешен в разгаре, поэтому самое время экспериментировать с рецептами. Хотя это звучит очень необычно, но стоит замариновать эти плоды. Поверьте, вы будете довольны таким деликатесом.
Рецептом маринованных черешен поделился известный шеф-повар Владимир Ярославский в своем Instagram.
Как замариновать черешню
"Всегда экспериментируйте. Мне пришла идея сделать вкусный сэндвич с подмаринованной черешней. Это необычно и вкусно", - говорит Ярославский.
Ингредиенты:
для сэндвича
- белый хлеб
- немного сливочного масла
- крем сыр или страчателла
для маринования черешни
- черешня без косточек 300 г
- 20 мл яблочный или винный уксус, либо лимонный сок
- 30 г сахара
- 1 ст. л смесь 5 перцев, несколько гвоздик и кориандр
Как приготовить
Очистите черешню от косточек. Сделайте холодный маринад - все смешайте и попробуйте. Должен быть приятный, чуть кисленький и сладковатый вкус.
Баночку хорошо наполните черешней, залейте холодным маринадом и дайте постоять 2-3 часа.
"Думаю еще можно для яркости вкуса маринад со специями довести почти до кипения и охладить - тогда вкус специй будет более насыщенным. Еще можно использовать по желанию листья шалфея, чабрец или другие специи и уровень сладости регулировать по своему вкусу", - говорит Ярославский.
Далее следует приготовить тосты из белого хлеба. Нарезать ломтики, слегка смазать с одной стороны маслом и быстро запечь под верхним грилем на 220 градусов до румяности. Можно хлеб приготовить в тостере, вместо сливочного масла взять растительное масло.
На тосты намажьте крем-сыр или страчателлу, сверху выложите черешню, хорошо полейте свежим медом и наслаждайтесь вкусом.
По этому же рецепту можно мариновать и клубнику.
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