Идеальное и простое александрийское тесто для пасок: выпечка будет фантастической! (видео)

Паски из александрийского теста получаются в меру сладкими и не крошатся, а еще долгое время могут храниться свежими и не черстветь. К тому же это хороший вариант для хозяек, не имеющих в запасе много времени, ведь александрийское тесто должно в течение одной ночи настояться.

Как приготовить самое удачное тесто для пасок, поделились на YouTube-канале "Onyshkevychi".

Ингредиенты

Для приготовления александрийского теста вам понадобится:

свежие дрожжи - 75 граммов

сахар - 500 граммов

яйца - 5 штук

желтки - 2 штуки

топленое молоко - 500 мл

растопленное сливочное масло - 250 граммов

изюм - 100 граммов

соль - 0,5 чайной ложки

мука - 1,5 килограмма

ванилин

коньяк или ром (по желанию)

цедра апельсина (по желанию)

Как готовить

Насыпьте дрожжи в большую миску и полностью растворите в молоке. Перемешайте все ложкой. После этого у вас должна получиться однородная масса. Следующим шагом взбейте миксером яйца с сахаром до пышной белой массы.

К яйцам добавьте растопленное сливочное масло и снова перемешайте. Теперь соедините дрожжевую массу с яично-сливочной и перемешайте до однородности. Смесь будет похожа на сметану по консистенции.

После этого накройте сосуд пищевой пленкой и оставьте на 8-12 часов подходить. Удобно оставлять тесто на ночь, а с утра вы сможете продолжить выпекание.

Когда тесто подошло, добавьте ванильный сахар, соль и 500 граммов просеянной муки, все перемешайте. Снова добавьте столько же муки, сухофруктов.

Вымешивать александрийское тесто нужно руками. Чтобы оно не липло, высыпьте на стол остатки муки (это примерно 500 граммов), сверху тесто и вымешивайте до однородности. Больше муки желательно не прибавлять.

Разделите тесто на количество форм, смажьте их растительным маслом. Сделайте из теста шарики. Когда положите в форму, накройте полотенцем и оставьте подходить на 1-2 часа.

Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте паски выпекаться на 25-35 минут. Готовность обязательно проверяйте шпажкой, ведь она зависит от многих факторов. Внутри тесто не должно быть влажным.

Когда паски будут готовы, украшайте их и дайте немного постоять. А после этого зовите семью к столу!