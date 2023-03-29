Такая пасхальна выпечка точно удивит всех! Готовим паску Краффин
Рецептов пасхальной выпечки существует очень много, но все они похожи друг на друга. Что не скажешь о паске Краффин, который получается не только вкусным, но еще и очень красивым.
Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.
Составляющие:
- Теплое молоко - 100 г
- Яйца - 2 шт.
- Сахар - 70 г
- Ванильный сахар - 20 г
- Дрожжи - 7 г
- Цедра 1 лимона
- Сливочное масло комнатной температуры - 30 г
- Соль - 1/4 ч. л.
- Мука - около 350 г (вместе с опарой; ориентируйтесь на тесто, может понадобиться чуть больше или поменьше; не добавляйте слишком много муки, иначе паска не получится воздушной)
- Мягкое сливочное масло 82% для смазки - 100 г
Пошаговое приготовление
Добавьте к молоку дрожжи, 3 ст. л. муки, щепотку сахара. Поставьте в теплое место на 10 минут.
Вбейте в миску яйца, натрите цедру лимона, добавьте соль, сахар, ванильный сахар, мягкое сливочное масло.
Переложите опару в яйца с сахаром. Постепенно добавляйте муку и вымешивайте тесто в течение 10 минут.
Положите тесто в миску, накройте и поставьте в теплое место.
Подготовьте цукаты, сухофрукты - по вашему вкусу.
Обомните тесто, разделите на три части, выложите на смазанную маслом тарелку и оставьте на 5 минут.
Раскатайте каждый кусок теста в прямоугольник очень тонко. Смажьте тесто сливочным маслом, разложите сверху сухофрукты и заверните рулетом тесто.
Разрежьте рулет пополам, не дорезая по одному краю. Скрутите колбаску из теста в спираль и переложите в форму. Поставьте паски подходить минут на 45.
Отправьте выпекаться до разогретой до 170 градусов примерно на 25 минут.
Готовые паски охладите на решетке и присыпьте сахарной пудрой.
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