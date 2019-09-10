Ідеальна пара: Ані Лорак знову засвітилася з Лазарєвим (фото)

Ані Лорак і Сергій Лазарєв (колаж: РБК-Україна)

Нове спільне фото Ані Лорак і Сергія Лазарєва викликало захват фанатів

Ані Лорак опублікувала нове фото з давнім другом - російським поп-виконавцем Сергієм Лазарєвим. Знімок в Instagram, на якому українська співачка, що втекла в РФ, стоїть поруч з Лазарєвим, викликали неймовірний захват у підписників "Діви".

Виконавиця позує в ефектному червоному приталеному комбінезоні з блискітками і розкльошеними брюками. Глибокий розріз, що доходить до талії, вигідно підкреслює принади зірки.

На думку фанів, Кароліна, яка офіційно оголосила про стосунки з саунд-продюсером лейблу BlackStar Єгором Глібом дуже гармонійно виглядає на фото з Лазарєвим.

"Завжди радісно зустріти дорогого друга", - підписала Ані Лорак знімок.

Ані Лорак і Сергій Лазарєв (фото: instagram.com/anilorak/)

Шанувальники навперебій засипають артистів компліментами і знову сподіваються на можливість романа між зірками.

Порода!

найкрасивіші!

Красунчики.

Нє, ну ви ідеальна пара!

Коли ж ви вже нарешті одружитеся?

Шкода, що ви не пара...

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До речі, нещодавно Ані Лорак засвітила пишні груди на виступі в Росії.

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак нарвалася на гнів шанувальникам за те, що вийшла у світ з новим бойфрендом. Її новим обранцем став Єгор Гліб, екс-чоловік української співачки Tayanna.