Идеальная закуска на праздники и не только: приготовьте бюджетный вариант овощной намазки

На праздничный стол и к повседневному ужину всегда хочется добавить что-нибудь вкусное и интересное. Но мало кто думает о свекольной икре, которая на самом деле может стать отличным компонентом для намазки на бутерброды. Такая закуска понравится и гостям, и хозяйке, ведь она очень просто готовится и почти ничего не стоит.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

свекла (отварная или запеченная) - 2 штуки

лук - 1 шт.

соленые огурцы - 3 шт.

томатная паста - 2 столовые ложки

чеснок - 3 зубчика

масло - 40 миллилитров

соль, перец, сахар - по вкусу.

Свеклу можно приготовить разными способами. Вы можете просто отварить ее в кастрюле или запечь в духовке. Также свеклу можно приготовить в микроволновке или в пароварке. Выбирайте вариант, который вам больше всего нравится.

Начнем приготовление. Натрите сваренную или запеченную очищенную свеклу. Затем нарежьте лук (желательно четвертькольцами), а соленые огурцы тоже натрите. Лук нужно обжарить в масле до золотистого цвета, затем добавьте в него томатную пасту.

Затем переложите к луку натертую свеклу, добавьте немного сахара, соли и перец. Добавьте измельченный чеснок и хорошо протушите икру в течение 5 минут.

Затем добавьте к свекле и луку огурцы и тушите все это под крышкой. Через 5-7 минут блюдо будет готово. Конечно, вы можете полакомиться им просто так. Но если вы намажете свекольную икру на свежий или поджаренный хлеб - вы будете приятно удивлены. Такая закуска удачно дополнит как праздничное меню, так и обычное.