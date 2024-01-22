Ідеальна закуска на свята та не тільки: приготуйте бюджетний варіант овочевої намазки

На святковий стіл та до повсякденної вечері завжди хочеться додати щось смачне та цікаве. Але мало хто думає про бурякову ікру, яка насправді може стати чудовим компонентом для намазки на канапки. Така закуска сподобається і гостям, і господині, адже вона дуже просто готується та майже нічого не коштує.

Як приготувати просту намазку з буряка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba .

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

буряк (відварений або запечений) - 2 штуки

цибуля - 1 шт.

солоні огірки - 3 шт.

томатна паста - 2 столові ложки

часник - 3 зубчики

олія - 40 мілілітрів

сіль, перець, цукор - на смак.

Буряк можна приготувати різними способами. Ви можете просто відварити її у каструлі або ж запекти у духовці. Також буряки можна приготувати у мікрохвильовці або ж у пароварці. Обирайте варіант, який вам найбільше подобається.

Почнемо приготування. Натріть зварені або запечені очищені буряки. Потім наріжте цибулю (бажано чвертькільцями), а солоні огірки теж натріть. Цибулю потрібно обсмажити в олії до золотистого кольору, потім додайте до неї томатну пасту.

Потім перекладіть до цибулі натертий буряк, додайте трохи цукру, солі та перець. Додайте подрібнений часник та добре протушкуйте ікру протягом 5 хвилин.

Після цього додайте до буряку та цибулі огірки й тушкуйте усе це під кришкою. За 5-7 хвилин страва буде готова. Звісно, ви можете поласувати нею просто так. Але якщо ви намажете бурякову ікру на свіжий або підсмажений хліб - ви будете приємно вражені. Така закуска вдало доповнить як святкове меню, так і звичайне.