Этот популярный сыр - очень полезен для организма. 5 причин его есть

Фета - белый, соленый и рассыпчатый греческий сыр, который традиционно производится из овечьего и козьего молока. Этот продукт - очень полезный.

Почему его нужно есть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Good Food.

Что нужно знать об этом сыре

Классифицированный как продукт с защищенным наименованием происхождения, любой сыр, продаваемый как фета, должен отвечать определенным требованиям, включая минимум 70% овечьего молока, которое должно происходить от местных пород овец или коз, традиционно выращиваемых на местных пастбищах и из определенных частей Греции.

Фета не должна содержать никаких добавок и консервантов.

Польза феты для здоровья

Источник полезного для костей кальция

Фета, как и другие молочные продукты, богатые кальцием, минералом, необходимым для работы мышц и нервов, а также для крепких здоровых костей и зубов. Порция сыра обеспечивает полезный вклад в удовлетворение ежедневных потребностей кальция, что важно на всех этапах жизни. Фета также является полезным источником дополнительных полезных костей для питательных веществ, включая фосфор и белок, которые могут помочь поддерживать плотность костей.

Полезный источник белка

Имея высокое содержание белка, фета является ценным пищевым продуктом, особенно для соблюдающих лакто-вегетарианскую диету. Но имейте в виду, что традиционная фета не сугубо вегетарианская, поскольку ее производят с использованием сычужного фермента животного происхождения.

Белок необходим для хорошего здоровья, поскольку все мышцы, кожа и кровь образуются из этого важного макроэлемента, и нам нужно достаточное количество в нашем рационе для роста, развития и восстановления клеток и тканей.

Может поддерживать здоровье кишечника

Сыр фета содержит полезные микробы, включая дрожжи и бактерии, такие как Lactobacillus plantarum, которые могут помочь поддерживать здоровье кишечника. Фактически было замечено, что пробиотические дрожжи из феты переносят низкие уровни рН, что дает им больше шансов выжить в суровых условиях желудка и добраться до части кишечника, где они могут быть наиболее ценными.

Содержит полезные жирные кислоты

Сыр фета содержит большое количество жирной кислоты, называемой конъюгированной линолевой кислотой (CLA). Исследования на животных показывают, что эта жирная кислота улучшает состав тела путем уменьшения жира в организме и увеличения сухой массы. Сыр, сделанный из овечьего молока, имеет более высокий уровень CLA.

Может дольше оставлять вас сытыми

Поскольку сыры, такие как фета, богатые белоком, жиром и насыщенным вкусом, они могут помочь нам дольше оставаться сытыми и сытыми.

Полезна ли фета для вас?

Когда дело доходит до сыра, фета является здоровым выбором. Он не только наполнен белком и жиром – оба необходимые питательные вещества, которые помогают вам чувствовать себя сытыми и бодрыми - он также полезен для вашего кишечника.

Пробиотические дрожжи в фете могут снизить PH в вашем желудке, что является ключевым для здорового кишечника. Как и все молочные продукты, фета является хорошим источником кальция, который необходим для прочных зубов и костей.