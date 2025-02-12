И это не плохое питание. Вещь №1, от которой человек набирает килограммы

Многие люди считают, что сбалансированное питание и спорт являются залогом здоровья и стройной фигуры. Однако, мало кто осознает, что наиболее разрушительным фактором для организма является недосыпание. По словам ученых, оно стоит на втором месте после кислородного голодания по степени негативного влияния на здоровье.

Почему именно недостаток сна способствует набору веса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и диетолога Юрия Попка в Facebook.

Недосыпание и гормональный дисбаланс

Тренер отметил, что люди, которые спят менее 7-8 часов в сутки, имеют повышенный риск ожирения и диабета 2 типа. Это связано с тем, что во время недосыпания организм не может эффективно регулировать уровень сахара в крови и усваивать калории.

Согласно исследованиям, люди, которые спят менее 6 часов в сутки, имеют значительно более высокую частоту заболеваний диабетом 2 типа. Эксперименты показали, что даже у здоровых людей, которые спали по 4 часа в день в течение недели, способность поглощать глюкозу снижается на 40%. Такие показатели могут быть классифицированы врачом как преддиабетическое состояние.

Хроническое недосыпание приводит к дисбалансу гормонов лептина и грелина, которые отвечают за чувство сытости и голода соответственно. Уровень лептина снижается, а уровень грелина повышается, что приводит к повышенному аппетиту и перееданию.

Исследования показали, что люди, которые спят 4-5 часов в сутки, потребляют на 300 калорий больше за один прием пищи, чем те, кто спит 8 часов. В течение эксперимента (несколько дней) разница в потреблении калорий составляла около 1000 ккал.

Какие серьезные последствия может повлечь недосыпание?

Ожирение и диабет 2 типа

Нарушение обмена веществ и гормональный дисбаланс способствуют набору веса и развитию диабета.

Переедание

Изменения в уровнях гормонов голода и сытости приводят к повышенному аппетиту и потреблению большего количества калорий.

Ухудшение когнитивных функций

Недосыпание негативно влияет на память, концентрацию и способность принимать решения.

Ослабление иммунитета

Недостаточный сон делает организм более уязвимым к инфекциям.

Сердечно-сосудистые заболевания

Хроническое недосыпание повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Депрессия и тревожность

Недосыпание может привести к ухудшению эмоционального состояния и развитию психических расстройств.

Как улучшить свой сон?

Соблюдайте режим сна

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные.

Создайте комфортные условия для сна

Обеспечьте темноту, тишину и прохладу в спальне.

Откажитесь от кофеина и алкоголя перед сном

Эти напитки могут ухудшить качество сна.

Избегайте тяжелой пищи перед сном

Лучше ужинать за 2-3 часа до того, как ложитесь спать.

Регулярно занимайтесь спортом

Физическая активность способствует улучшению сна, но избегайте упражнений непосредственно перед сном.

Найдите время для отдыха и релаксации

Практикуйте медитацию, йогу или другие методы релаксации.