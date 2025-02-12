І це не погане харчування. Річ №1, від якої людина набирає кілограми

Багато людей вважають, що збалансоване харчування та спорт є запорукою здоров'я та стрункої фігури. Проте, мало хто усвідомлює, що найбільш руйнівним фактором для організму є недосипання. За словами вчених, воно стоїть на другому місці після кисневого голодування за ступенем негативного впливу на здоров'я.

Чому саме недостача сну сприяє набору ваги, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та дієтолога Юрія Попка у Facebook.

Недосипання та гормональний дисбаланс

Тренер зазначив, що люди, які сплять менше 7-8 годин на добу, мають підвищений ризик ожиріння та діабету 2 типу. Це пов'язано з тим, що під час недосипання організм не може ефективно регулювати рівень цукру в крові та засвоювати калорії.

Згідно з дослідженнями, люди, які сплять менше 6 годин на добу, мають значно вищу частоту захворювань на діабет 2 типу. Експерименти показали, що навіть у здорових людей, які спали по 4 години на день протягом тижня, здатність поглинати глюкозу знижується на 40%. Такі показники можуть бути класифіковані лікарем як переддіабетичний стан.

Хронічне недосипання призводить до дисбалансу гормонів лептину та греліну, які відповідають за відчуття ситості та голоду відповідно. Рівень лептину знижується, а рівень греліну підвищується, що призводить до підвищеного апетиту та переїдання.

Дослідження показали, що люди, які сплять 4-5 годин на добу, споживають на 300 калорій більше за один прийом їжі, ніж ті, хто спить 8 годин. Протягом експерименту (кілька днів) різниця в споживанні калорій становила близько 1000 ккал.

Які серйозні наслідки може спричинити недосипання?

Ожиріння та діабет 2 типу

Порушення обміну речовин та гормональний дисбаланс сприяють набору ваги та розвитку діабету.

Переїдання

Зміни в рівнях гормонів голоду та ситості призводять до підвищеного апетиту та споживання більшої кількості калорій.

Погіршення когнітивних функцій

Недосипання негативно впливає на пам'ять, концентрацію та здатність приймати рішення.

Ослаблення імунітету

Недостатній сон робить організм більш вразливим до інфекцій.

Серцево-судинні захворювання

Хронічне недосипання підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Депресія та тривожність

Недосипання може призвести до погіршення емоційного стану та розвитку психічних розладів.

Як покращити свій сон?

Дотримуйтесь режиму сну

Лягайте спати та прокидайтеся в один і той же час щодня, навіть у вихідні.

Створіть комфортні умови для сну

Забезпечте темряву, тишу та прохолоду в спальні.

Відмовтеся від кофеїну та алкоголю перед сном

Ці напої можуть погіршити якість сну.

Уникайте важкої їжі перед сном

Краще вечеряти за 2-3 години до того, як лягаєте спати.

Регулярно займайтеся спортом

Фізична активність сприяє покращенню сну, але уникайте вправ безпосередньо перед сном.

Знайдіть час для відпочинку та релаксації

Практикуйте медитацію, йогу або інші методи релаксації.