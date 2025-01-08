Женщина нашла способ, как мгновенно заснуть после 25 лет борьбы с бессонницей

Женщина, которая 25 лет боролась с бессонницей, рассказала о способе, который мгновенно помогает ей заснуть. Врачи даже назвали этот трюк "переключатель света".

Как именно легко заснуть и не просыпаться ночью, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

Как быстро заснуть - эффективный способ

Женщина, которая страдала от бессонницы, поделилась своим открытием, которое помогает ей быстро засыпать. Она применила метод, который звучит парадоксально: вместо того, чтобы заставлять себя заснуть, она сознательно пытается оставаться бодрой. Эта техника, известная как "парадоксальное намерение", работает на психологическом уровне, помогая уменьшить тревогу, связанную со сном.

Как работает метод "парадоксального намерения"

Когда человек пытается принудительно заснуть, это часто вызывает напряжение и стресс, которые мешают процессу засыпания. Однако, когда вы сознательно говорите себе: "Я не буду спать", мозг перестает воспринимать эту ситуацию как стрессовую. В результате, тревожность уменьшается, а тело естественно расслабляется.

Исследования подтверждают эффективность

Эффективность этого метода была подтверждена исследованиями. Например, ученые из Оксфордского университета обнаружили, что люди, которые практиковали парадоксальное намерение, засыпали быстрее, чем те, кто использовал традиционные способы, такие как медитация или чтение перед сном. Кроме того, участники отмечали уменьшение уровня тревожности и общее улучшение качества сна.

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