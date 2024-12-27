Названы две лучшие позы для хорошего сна

Сон имеет решающее значение для каждого процесса в организме. Рекомендуемые семь-девять часов на ночь помогают поддерживать здоровье мозга, сердца, иммунной системы, кожи и тому подобное. Но какая поза для сна - лучшая?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.

Какие позы для сна считаются лучшими?

Поза, в которой вы спите, влияет на то, насколько хорошо вы отдыхаете, и может даже ухудшить такие заболевания, как боль в спине, храп, кислотный рефлюкс и тому подобное.

Самой распространенной позицией для сна среди взрослых является сон на правом или левом боку.

Более 60% людей выбирают спать именно так. Следующее по распространенности положение для сна - лежа на спине, лицом вверх. Наименее популярная поза для сна - это сон на животе. Только 10% людей выбирают это положение для ночного отдыха.

Самой здоровой для вас будет та поза для сна, которая является самой удобной и помогает вам хорошо заснуть.

"Нет ни одного лучшего способа заснуть. Это любой способ, который работает для вас, чтобы ограничить уровень боли и помочь вам чувствовать себя хорошо", - сообщил эксперт Шелби Харрис.

Сон на боку или на спине обычно считается более здоровым, чем сон на животе, который связан с рядом проблем со здоровьем, например болью в спине.

Тем не менее, сон на спине и на боку также может ухудшить определенные заболевания, например, кислотный рефлюкс или проблемы с плечом, соответственно. И сон на животе может быть лучше для некоторых людей с апноэ сна.

Поэтому, по сути, самая здоровая поза для сна будет зависеть от вашего индивидуального здоровья, говорит Харрис.

Всегда обращайтесь к своему врачу, если у вас возникли вопросы или сомнения относительно вашего сна. Однако эти позы для сна обычно рекомендуются при следующих условиях.

Лучшее положение для сна при болях в спине или шее

Эксперты отмечают, что если у вас болит спина или шея, важно выбрать позу для сна, которая уменьшит нагрузку на позвоночник. Как отмечают эксперты, лучшее положение для облегчения боли в спине и поддержания позвоночника в выровненном состоянии - спать на спине, если у вас есть хорошая опора под шеей.

Небольшую подушку или свернутое полотенце также можно использовать под коленями, чтобы уменьшить давление на нижнюю часть спины.

Лучшее положение для сна при апноэ и храпе

По словам экспертов, сон на боку или на животе, как правило, лучше для людей, которые имеют проблемы с дыханием во сне, такие как апноэ во сне, поскольку эти позы помогают поддерживать дыхательные пути открытыми.

Сон на спине обычно считается худшим положением, если вы храпите.

Какая поза для сна наименее здоровая?

Эксперты отмечают, что наименее здоровая поза для сна - это все, что вызывает наибольшую боль, ухудшает основные проблемы со здоровьем, повышает риск неблагоприятных событий или нарушает сон.

Как правило, сон на животе является худшим положением для сна при болях в спине или шее, тогда как сон на спине является худшим положением для апноэ во сне и храпа, и оба положения не идеальны для беременности или кислотного рефлюкса.