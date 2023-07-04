И это не холодильник. Названо лучшее место для хранения лука дома
Лук невероятно универсален и является ключевым ингредиентом во многих рецептах, поэтому его необходимо правильно хранить, чтобы обеспечить максимальный срок годности.
Где лучше всего сберегать этот овощ, рассказали в издании Express.
Где лучше всего хранить лук
Лук лучше всего хранить в сухом темном месте, например в шкафу или ящике.
Но есть и другие места, где єтот овощ может хорошо "себя чувствовать". Один из вариантов - хранить его в паре неиспользованных колготок.
Просто отрежьте нижнюю часть, там где ступни и положите туда лук, потом завяжите узел и снова положите луковицу.
Затем вы можете повесить колготки в сухом темном месте и просто развязать узел, чтобы получить овощ.
В качестве альтернативы, если вы покупаете лук в сетчатом мешке, вы можете повесить его. Лук, хранящийся в правильных условиях, может храниться месяцами.
Лук в мешке можно подвесить для хранения (Скриншот Express/com)
Где нельзя хранить лук
Лук также не следует хранить рядом с другими фруктами или овощами, такими как картофель. Это связано с тем, что многие фрукты и овощи, такие как лук и картофель, при созревании выделяют газы.
Хранение созревающих продуктов вместе приведет к тому, что они сгниют намного быстрее, чем если бы вы хранили их по отдельности.
Напомним, что назван самый главный нюанс в замораживании ягод на зиму.