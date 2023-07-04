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И это не холодильник. Названо лучшее место для хранения лука дома

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Вторник 04 июля 2023 09:42
И это не холодильник. Названо лучшее место для хранения лука дома Фото: Где лучше всего хранить лук (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лук невероятно универсален и является ключевым ингредиентом во многих рецептах, поэтому его необходимо правильно хранить, чтобы обеспечить максимальный срок годности.

Где лучше всего сберегать этот овощ, рассказали в издании Express.

Где лучше всего хранить лук

Лук лучше всего хранить в сухом темном месте, например в шкафу или ящике.

Но есть и другие места, где єтот овощ может хорошо "себя чувствовать". Один из вариантов - хранить его в паре неиспользованных колготок.

Просто отрежьте нижнюю часть, там где ступни и положите туда лук, потом завяжите узел и снова положите луковицу.

Затем вы можете повесить колготки в сухом темном месте и просто развязать узел, чтобы получить овощ.

В качестве альтернативы, если вы покупаете лук в сетчатом мешке, вы можете повесить его. Лук, хранящийся в правильных условиях, может храниться месяцами.

И это не холодильник. Названо лучшее место для хранения лука домаЛук в мешке можно подвесить для хранения (Скриншот Express/com)

Где нельзя хранить лук

Лук также не следует хранить рядом с другими фруктами или овощами, такими как картофель. Это связано с тем, что многие фрукты и овощи, такие как лук и картофель, при созревании выделяют газы.

Хранение созревающих продуктов вместе приведет к тому, что они сгниют намного быстрее, чем если бы вы хранили их по отдельности.

Напомним, что назван самый главный нюанс в замораживании ягод на зиму.

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