И это не холодильник. Названо лучшее место для хранения лука дома

Лук невероятно универсален и является ключевым ингредиентом во многих рецептах, поэтому его необходимо правильно хранить, чтобы обеспечить максимальный срок годности.

Где лучше всего сберегать этот овощ, рассказали в издании Express.

Где лучше всего хранить лук

Лук лучше всего хранить в сухом темном месте, например в шкафу или ящике.

Но есть и другие места, где єтот овощ может хорошо "себя чувствовать". Один из вариантов - хранить его в паре неиспользованных колготок.

Просто отрежьте нижнюю часть, там где ступни и положите туда лук, потом завяжите узел и снова положите луковицу.

Затем вы можете повесить колготки в сухом темном месте и просто развязать узел, чтобы получить овощ.

В качестве альтернативы, если вы покупаете лук в сетчатом мешке, вы можете повесить его. Лук, хранящийся в правильных условиях, может храниться месяцами.

Лук в мешке можно подвесить для хранения (Скриншот Express/com)

Где нельзя хранить лук

Лук также не следует хранить рядом с другими фруктами или овощами, такими как картофель. Это связано с тем, что многие фрукты и овощи, такие как лук и картофель, при созревании выделяют газы.

Хранение созревающих продуктов вместе приведет к тому, что они сгниют намного быстрее, чем если бы вы хранили их по отдельности.