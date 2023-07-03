Назван самый главный нюанс в замораживании ягод на зиму

Заморозка ягод на зиму летом - это процесс, который интересует многих украинцев, ведь в холодное время года так хочется побаловать себя витаминами.

Какой главный нюанс о замораживании ягод на зиму нужно знать - читайте в материале Styler.

Как замораживать ягоды на зиму

При замораживании даже внешне сухая ягода интенсивно испаряет влагу. Если ее поместить перед заморозкой в закрытый пластиковый пакет или другую закрытую влагонепроницаемую емкость, то испаряющаяся влага в виде конденсата и затем льда окажется в пакете и будет в дальнейшем "травмировать" ягоду и превращать ее в замороженный конгломерат.

Поэтому собранная свежая даже внешне сухая ягода всегда должна предварительно замораживаться в открытом виде для беспрепятственного испарения влаги. Лучше брать корзинки.

Затем, уже замороженной ягода пересыпается в двойные пластиковые пакеты или иные герметичные емкости на длительное хранение.

Выполнение этого простого предварительного приема (открытого замораживания) позволяет хранить ягоду долго целой и невредимой и затем, по мере надобности, использовать для различных кулинарных целей.

Для справки

Для замораживания подходят любые ягоды. Из фруктов лучше всего переносят такое хранение яблоки и груши, персики и абрикосы, сливы, айва, инжир, дыня и арбуз.