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Назван самый главный нюанс в замораживании ягод на зиму

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Понедельник 03 июля 2023 09:43
Назван самый главный нюанс в замораживании ягод на зиму Фото: Как заморозить ягоды на зиму (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Заморозка ягод на зиму летом - это процесс, который интересует многих украинцев, ведь в холодное время года так хочется побаловать себя витаминами.

Какой главный нюанс о замораживании ягод на зиму нужно знать - читайте в материале Styler.

Как замораживать ягоды на зиму

При замораживании даже внешне сухая ягода интенсивно испаряет влагу. Если ее поместить перед заморозкой в закрытый пластиковый пакет или другую закрытую влагонепроницаемую емкость, то испаряющаяся влага в виде конденсата и затем льда окажется в пакете и будет в дальнейшем "травмировать" ягоду и превращать ее в замороженный конгломерат.

Поэтому собранная свежая даже внешне сухая ягода всегда должна предварительно замораживаться в открытом виде для беспрепятственного испарения влаги. Лучше брать корзинки.

Затем, уже замороженной ягода пересыпается в двойные пластиковые пакеты или иные герметичные емкости на длительное хранение.

Выполнение этого простого предварительного приема (открытого замораживания) позволяет хранить ягоду долго целой и невредимой и затем, по мере надобности, использовать для различных кулинарных целей.

Для справки

Для замораживания подходят любые ягоды. Из фруктов лучше всего переносят такое хранение яблоки и груши, персики и абрикосы, сливы, айва, инжир, дыня и арбуз.

Как мы ранее писали, нутрициолог рассказала, как нужно мыть овощи и фрукты.

Кстати, читайте, что делать, если варенье не густеет.

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