І це не холодильник. Названо найкраще місце для зберігання цибулі вдома
Цибуля неймовірно універсальна і є ключовим інгредієнтом у багатьох рецептах, тому її необхідно правильно зберігати, щоб забезпечити максимальний термін придатності.
Де найкраще зберігати цей овоч, - розповіли у виданні Express.
Де найкраще зберігати цибулю
Цибулю найкраще зберігати в сухому темному місці, наприклад, у шафі або ящику.
Але є й інші місця, де цей овоч може добре "себе почувати". Один із варіантів - зберігати його в парі невикористаних колготок.
Просто відріжте нижню частину, де ступні й покладіть туди цибулю, потім зав'яжіть вузол і знову покладіть цибулину.
Потім можна повісити колготки в сухому темному місці й просто розв'язати вузол, щоб отримати овоч.
Як альтернатива, якщо ви купуєте цибулю в сітчастому мішку, ви можете повісити її. Цибуля, що зберігається у правильних умовах, може зберігатися місяцями.
Цибулю в мішку можна підвісити для зберігання (Скріншот Express/com)
Де не можна зберігати цибулю
Цибулю також не слід зберігати поряд з іншими фруктами або овочами, такими як картопля. Це пов'язано з тим, що багато фруктів та овочів, таких як цибуля і картопля, при дозріванні виділяють гази.
Зберігання продуктів, що дозрівають, разом призведе до того, що вони згниють набагато швидше, ніж якби ви зберігали їх окремо.
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