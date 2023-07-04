І це не холодильник. Названо найкраще місце для зберігання цибулі вдома

Цибуля неймовірно універсальна і є ключовим інгредієнтом у багатьох рецептах, тому її необхідно правильно зберігати, щоб забезпечити максимальний термін придатності.

Де найкраще зберігати цей овоч, - розповіли у виданні Express.

Де найкраще зберігати цибулю

Цибулю найкраще зберігати в сухому темному місці, наприклад, у шафі або ящику.

Але є й інші місця, де цей овоч може добре "себе почувати". Один із варіантів - зберігати його в парі невикористаних колготок.

Просто відріжте нижню частину, де ступні й покладіть туди цибулю, потім зав'яжіть вузол і знову покладіть цибулину.

Потім можна повісити колготки в сухому темному місці й просто розв'язати вузол, щоб отримати овоч.

Як альтернатива, якщо ви купуєте цибулю в сітчастому мішку, ви можете повісити її. Цибуля, що зберігається у правильних умовах, може зберігатися місяцями.

Цибулю в мішку можна підвісити для зберігання (Скріншот Express/com)

Де не можна зберігати цибулю

Цибулю також не слід зберігати поряд з іншими фруктами або овочами, такими як картопля. Це пов'язано з тим, що багато фруктів та овочів, таких як цибуля і картопля, при дозріванні виділяють гази.

Зберігання продуктів, що дозрівають, разом призведе до того, що вони згниють набагато швидше, ніж якби ви зберігали їх окремо.