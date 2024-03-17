"И пусть весь мир подождет". Лилия Ребрик показала новые кадры с новорожденной дочкой Аделиной

42-летняя актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая на днях в третий раз стала мамой, показала новые трогательные кадры с новорожденной дочерью Адель.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, в своих stories звезда опубликовала ролик, который состоял из фотографий и видео, сделанных после рождения малышки.
"... и пусть весь мир подождет...", - написала телеведущая.
Лилия Ребрик показала новые фото из роддома (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
На нескольких кадрах изображен ее муж, Андрей Дикий, который во время родов был рядом с Лилией и поддерживал ее.
Лилия Ребрик с мужем и дочерью Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, звездные супруги стали родителями третий раз 15 марта. Ребрик родила дочь, которую назвали Аделиной.
Пара также воспитывает двоих детей - дочерей Диану и Полину.
Ранее мы писали, что Ребрик разнесла украинцев, считающих, что она рождает в третий раз, чтобы муж "откосил от армии".
Также мы рассказывали, что актер и военный Гарик Бирча впервые стал отцом.