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"І нехай весь світ зачекає". Лілія Ребрик показала нові кадри з новонародженою донечкою Аделіною

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Іванна Пашкевич

42-річна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка днями втретє стала мамою, показала нові зворушливі кадри з новонародженою донечкою Адель.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Лілія Ребрик показала нові кадри з пологового

Так, у своїх stories зірка опублікувала ролик, який складався зі світлин та відео, зроблених після народження малечі.

"… і нехай весь світ зачекає…", - написала телеведуча.

Лілія Ребрик показала нові фото з пологового (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На декількох кадрах зображений її чоловік, Андрій Дикий, який під час пологів був поруч з Лілією і підтримував її.

Лілія Ребрик з чоловіком та донькою Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, зіркове подружжя стало батьками втретє 15 березня. Ребрик народила доньку, яку назвали Аделіною.

Пара також виховує двох дітей - доньок Діану і Поліну.

Раніше ми писали, що Ребрик рознесла українців, які вважають, що вона народжує втретє, щоб чоловік "відскосив від армії".

Також ми розповідали, що актор та військовий Гарік Бірча вперше став батьком.

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