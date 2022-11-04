В Финляндии введут важные изменения для украинских беженцев: детали

В Финляндии нашли убежище от войны 43 тысяч украинцев. Почти все они получили вид на жительство.

Правительство страны предлагает упорядочить продление статуса временной защиты для наших сограждан, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Правительство Финляндии предложило упорядочить продолжение временной защиты для беженцев из Украины. Временная поправка к закону об иностранцах обеспечит разрешение на проживание тех, кто имеет право на временную защиту, пока эта норма будет действовать в ЕС.

В Министерстве внутренних дел отметили, что после внесения изменений в законодательство первый вид на жительство можно будет выдавать на весь период действия временной защиты. Тем украинцам, которые уже имеют вид на жительство, не нужно будет подавать отдельное заявление на его продление.

"Владельцы вида на жительство могут подтвердить свое право на проживание картой вида на жительство. Согласно поправке, срок действия карт вида на жительство лиц, получающих временную защиту, также будет продлен на срок действия вида на жительство", – говорится в сообщении министерства.

Комментируя изменения, министр внутренних дел Криста Микконен заявила, что Финляндия обязана поддерживать всех прибывших в страну беженцев, и поскольку конца войны не видно, потребность в помощи будет оставаться длительное время.

Фото: Митинг против войны в Украине, организованный украинцами в Финляндии (facebook.com/ukrainian.association.in.finland)

"С точки зрения как лиц, пользующихся временной защитой, так и Финской иммиграционной службы, наиболее четким решением является обеспечение разрешения на жительство в течение срока действия временной защиты без какой-либо отдельной процедуры подачи заявлений", – добавила министр.

Евросоюз продлил действие директивы о временной защите беженцев из Украины до марта 2024 года. В настоящее время Финляндия выдала около 41 тысячи видов на жительство беженцам из Украины на основании временной защиты. Кроме того, по оценкам, до конца этого года страна выдаст еще 7 тысяч таких свидетелей украинцам.

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