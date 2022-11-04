ua ru
Пт, 04 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Финляндии введут важные изменения для украинских беженцев: детали

Новина українською →
Пятница 04 ноября 2022 14:59
В Финляндии введут важные изменения для украинских беженцев: детали Фото: Вокзал в Хельсинки (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Финляндии нашли убежище от войны 43 тысяч украинцев. Почти все они получили вид на жительство.

Правительство страны предлагает упорядочить продление статуса временной защиты для наших сограждан, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Правительство Финляндии предложило упорядочить продолжение временной защиты для беженцев из Украины. Временная поправка к закону об иностранцах обеспечит разрешение на проживание тех, кто имеет право на временную защиту, пока эта норма будет действовать в ЕС.

В Министерстве внутренних дел отметили, что после внесения изменений в законодательство первый вид на жительство можно будет выдавать на весь период действия временной защиты. Тем украинцам, которые уже имеют вид на жительство, не нужно будет подавать отдельное заявление на его продление.

"Владельцы вида на жительство могут подтвердить свое право на проживание картой вида на жительство. Согласно поправке, срок действия карт вида на жительство лиц, получающих временную защиту, также будет продлен на срок действия вида на жительство", – говорится в сообщении министерства.

Комментируя изменения, министр внутренних дел Криста Микконен заявила, что Финляндия обязана поддерживать всех прибывших в страну беженцев, и поскольку конца войны не видно, потребность в помощи будет оставаться длительное время.

В Финляндии введут важные изменения для украинских беженцев: деталиФото: Митинг против войны в Украине, организованный украинцами в Финляндии (facebook.com/ukrainian.association.in.finland)

"С точки зрения как лиц, пользующихся временной защитой, так и Финской иммиграционной службы, наиболее четким решением является обеспечение разрешения на жительство в течение срока действия временной защиты без какой-либо отдельной процедуры подачи заявлений", – добавила министр.

Евросоюз продлил действие директивы о временной защите беженцев из Украины до марта 2024 года. В настоящее время Финляндия выдала около 41 тысячи видов на жительство беженцам из Украины на основании временной защиты. Кроме того, по оценкам, до конца этого года страна выдаст еще 7 тысяч таких свидетелей украинцам.

Напомним, мы писали, что одна из стран ЕС урезает помощь украинцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Финляндия
Отдых в Украине
Мнения
Олег Васильев
Еще один путь в ЕС. Как старая железная дорога изменит связи между странами
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Елена Колченогова
Поиск жилья и выплаты. К чему готовиться украинцам, переехавшим в Швейцарию
Елена Колченогова
юрист консалтинговой и аутсорсинговой компании Nota Group
Людмила Кузюк
Впервые в неизвестной стране. Чего ждать украинцам от жизни в Испании
Людмила Кузюк
специально для РБК-Украина
Влодзимеж Щурек
Музеи вместо шахт. Как Катовице в Польше превратили в зеленый туристический город
Влодзимеж Щурек
директор Польской туристической организации в Украине
Все мнения