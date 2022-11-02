Расходы за свой счет. Одна из стран ЕС урезает помощь украинцам

Украинским беженцам в Ирландии будут предоставлять только жилье, а питание и повседневные расходы они должны будут оплачивать из своих социальных выплат.

К такому решению пришло правительство страны на прошлой неделе. Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Irish Examiner.

Украинцев переселят из отелей в постоянное жилье

С февраля в Ирландию прибыли 56 000 беженцев из Украины, тысячи детей учатся в школах, а более 10 000 украинцев уже работают. К осени в стране назрел кризис доступного жилья из-за нарастающего числа беженцев.

Сейчас правительство ищет способы ускорить переселение украинских беженцев из гостиниц в более постоянное жилье. Некоторые украинцы не соглашаются переселяться из городов, где они успели интегрироваться – найти работу, отдать детей в школы.

Поэтому предполагается, что в будущем бесплатное проживание в отелях не будет включать питание, чтобы люди из-за него не отказывались от альтернативного жилья.

Министры обсуждают план, чтобы предлагать беженцам только один вариант подходящего жилья – после отказа от него других мест предлагать не будут.

Фото: Украинцы в отеле Ирландии (facebook.com/killarneyadvertiser)

Какие меры были согласованы правительством по поводу приема беженцев

Чтобы поощрить ирландские семьи принимать украинских беженцев, выплаты им увеличат в два раза - с 400 до 800 евро. Эту сумму будут выплачивать с 1 декабря. Также будут приняты дополнительные меры:

создание общественного фонда на 50 млн евро для помощи беженцам на местах;

расширение программы быстрого строительства и ремонта жилых помещений;

максимальное увеличение количества доступных мест за счет размещения в общежитиях;

новый поиск свободных домов.

Такие шаги являются признанием того, что война в Украине может затянуться до 2023 года. Правительство оценило будущие потребности в жилье в связи с большим числом беженцев. Речь идет также о создании больших лагерей, в том числе с модульными домиками.

Фото: 43 тысячи украинских беженцев разметили в государственном жилье (gettyimages.com)

"В стране есть 60 тысяч свободных мест размещения"

Представитель партии Шинн Фейн по жилищным вопросам Эоин О Броин сообщил, что у государства есть возможность удовлетворить потребности прибывающих, но не хватает государственной координации в решении этого вопроса.

"По всей стране есть 60 000 свободных домов для отдыха", — сказал он.

Между тем, посольство Украины в Ирландии сообщило, что Ирландия не гарантирует предоставление жилья беженцам. Сейчас в предоставленном государством жилье находятся 43 тысячи украинцев.

"Ирландия продолжает предоставлять временную защиту гражданам Украины. В то же время, ирландская сторона не гарантирует предоставление бесплатного жилья по прибытии в страну на сегодняшний день. При планировании перемещения в Ирландию просим учесть все риски остаться без временного жилья в ближайшей перспективе", - говорится на странице ведомства.

Украинцев также предупреждают: стоит учитывать, что аренда жилья крайне проблематична в Ирландии, учитывая нехватку предложений на рынке недвижимости.

Напомним, мы писали, что украинцев в Бельгии просят освободить временное жилье.