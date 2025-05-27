Кто сыграет в новом "Гарри Поттере": HBO показал Гарри, Гермиону и Рона (фото)

Наконец-то стало известно, кто исполнит главные роли в предстоящем сериале "Гарри Поттер" от HBO.

Знакомьтесь с новыми Гарри, Роном и Гермионой в материале РБК-Украина (проект Styler).

Кто сыграет главные роли

Телеканал HBO уже официально нашел главное трио для нового сериала "Гарри Поттер" и показал их совместное фото. Так, юных волшебников сыграют:

Гарри Поттер - Доминик Маклафлин;

Гермиона Грейнджер - Арабелла Стэнтон;

Рон Уизли - Аластейр Стоут.

Новые Гермиона, Гарри и Рон (фото: instagram.com/hbo)

Сообщается, что этих трех актеров выбирали из более 30 тысяч претендентов. Они прошли открытый кастинг, который HBO объявили еще осенью 2024 года.

Для трех юных актеров это огромный шанс получить мировую известность, как когда-то был для их предшественников. Ранее Маклафлин снимался в "Grow", а Стэнтон играла в мюзикле "Матильда". Для Стоута "Гарри Поттер" вообще станет первой большой ролью.

Съемки сериала планируют начать этим летом в Великобритании, а премьера ожидается в 2026 году.

"Талант этих трех уникальных актеров - настоящее чудо, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их магию на экране", - прокомментировали в совместном заявлении шоуранер Франческа Гардинер и исполнительный продюсер и режиссер Марк Майлод.

Кто еще сыграет в новом "Гарри Поттере"

В апреле HBO объявил имя актеров, которые будут играть учителей и жителей Хогвартса:

Альбус Дамблдор - Джон Литгоу;

Минерва Макгонегел - Джанет МакТир;

Северус Снейп - Паапа Эссиду;

Рубеус Хагрид - Ник Фрост;

Квиринус Квирел - Люк Таллон;

Аргус Филч - Пол Уайтхаус.

Тогда каст нового "Гарри Поттера" сразу спровоцировал скандал, в частности многим фанам оригинала не понравилось, что на роль Снейпа взяли темнокожего актера.

Также другие герои не показались пользователям удачным выбором. А закрытые комментарии под сообщением об актерском составе еще больше разозлили публику.

Сериал "Гарри Поттер" написан и спродюсирован Франческой Гардинер.

Режиссером нескольких эпизодов выступит Марк Майлод.

Одной из исполнительных продюсеров сериала также является автор книг Джоан Роулинг.

Джоан Роулинг с юными актерами "Гарри Поттера" (фото: Getty Images)

Напомним, легендарная писательница уже несколько лет оказывается в эпицентре громких скандалов. Все из-за ее высказываний о трансгендерных женщинах.

Даже исполнители главных ролей из оригинального "Поттера" критикуют ее заявления и не общаются с ней.

Однако телеканал HBO за это не волнуется. По мнению контент-директора Кейси Блойса, это ее "личные политические взгляды" и "она имеет право на них".

"В "Гарри Поттере" нет никакого скрытого подтекста. А если кто-то хочет спорить с ней - добро пожаловать в Twitter", - добавил он.