Кто из студентов может потерять отсрочку от армии: объяснение нардепа

Мобилизация в Украине продолжается с начала полномасштабного вторжения РФ, однако сейчас Верховная Рада активно работает над законопроектом, который может существенно изменить мобилизационные правила. Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина объяснила, кто из студентов может потерять отсрочку от армии.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение нардепа в эфире "Новости.LIVE" рассказывает, к чему готовиться соискателям высшего образования.
По словам Гришиной, сейчас студенты, получающие второе высшее образование, имеют отсрочку от мобилизации. Однако после принятия нового законопроекта это может измениться.
Изменения могут затронуть также и аспирантов, хотя их право на отсрочку, вероятнее всего, останется.
Нардеп пояснила, что сейчас Украина столкнулась с тем, что многие мужчины во второй раз поступили в высшие учебные заведения с целью уклонения от мобилизации.
"Я всегда стою на защите системы образования, но как народный депутат должна занимать государственную позицию, как бы ни хотелось всех защитить и прикрыть", - отметила политик.
В то же время, по ее мнению, каждую проблему следует решать грамотно - поработать над ней.
"Запретить - это очень просто, но не всегда разумно", - добавила "слуга народа".
Она уточнила, что в новом законопроекте может не быть нормы по отсрочке от мобилизации для соискателей второго высшего образования.
"Что касается аспирантов, то коллеги из комитета обороны закончили поблоковое рассмотрение вопросов и предварительно одобрили решение, что аспиранты будут иметь отсрочку от мобилизации. Независимо от того, кто за них платит: государство или они самостоятельно. Это решение не окончательно, но должно быть поддержано", - подытожила нардеп.
В настоящее время студентов украинских и зарубежных учебных заведений, которые получают образование по дневной или дуальной форме обучения (когда теоретический материал изучается в заведении с педагогом, а практическое обучение проходит на производстве), не призывают в ряды ВСУ.
Эти украинцы могут получить академический отпуск и мобилизоваться по собственному желанию.
В то же время, после завершения бакалавриата и перед поступлением в магистратуру люди не получают отсрочку от мобилизации, ведь в этот период они временно не считаются студентами.
Согласно действующему украинскому законодательству, не должны мобилизовать студентов ПТУ и училищ (соискателей профессионально-технического образования), студентов вузов (соискателей высшего образования), ассистентов-стажеров, а также аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной и дуальной формах.
Преподаватели и учителя также не подлежат призыву.
Напомним, ранее мы рассказывали, будет ли мобилизация в Украине с 18 лет.
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