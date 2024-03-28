Кто из студентов может потерять отсрочку от армии: объяснение нардепа

Что может измениться и для кого

По словам Гришиной, сейчас студенты, получающие второе высшее образование, имеют отсрочку от мобилизации. Однако после принятия нового законопроекта это может измениться.

Изменения могут затронуть также и аспирантов, хотя их право на отсрочку, вероятнее всего, останется.

Нардеп пояснила, что сейчас Украина столкнулась с тем, что многие мужчины во второй раз поступили в высшие учебные заведения с целью уклонения от мобилизации.

"Я всегда стою на защите системы образования, но как народный депутат должна занимать государственную позицию, как бы ни хотелось всех защитить и прикрыть", - отметила политик.

В то же время, по ее мнению, каждую проблему следует решать грамотно - поработать над ней.

"Запретить - это очень просто, но не всегда разумно", - добавила "слуга народа".

Она уточнила, что в новом законопроекте может не быть нормы по отсрочке от мобилизации для соискателей второго высшего образования.

"Что касается аспирантов, то коллеги из комитета обороны закончили поблоковое рассмотрение вопросов и предварительно одобрили решение, что аспиранты будут иметь отсрочку от мобилизации. Независимо от того, кто за них платит: государство или они самостоятельно. Это решение не окончательно, но должно быть поддержано", - подытожила нардеп.

Что говорит действующее законодательство

В настоящее время студентов украинских и зарубежных учебных заведений, которые получают образование по дневной или дуальной форме обучения (когда теоретический материал изучается в заведении с педагогом, а практическое обучение проходит на производстве), не призывают в ряды ВСУ.

Эти украинцы могут получить академический отпуск и мобилизоваться по собственному желанию.

В то же время, после завершения бакалавриата и перед поступлением в магистратуру люди не получают отсрочку от мобилизации, ведь в этот период они временно не считаются студентами.

Согласно действующему украинскому законодательству, не должны мобилизовать студентов ПТУ и училищ (соискателей профессионально-технического образования), студентов вузов (соискателей высшего образования), ассистентов-стажеров, а также аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной и дуальной формах.

Преподаватели и учителя также не подлежат призыву.