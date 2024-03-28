Хто зі студентів може втратити відстрочку від армії: пояснення нардепа

Мобілізація в Україні триває від початку повномасштабного вторгнення РФ, проте нині Верховна Рада активно працює над законопроектом, який може суттєво змінити мобілізаційні правила. Народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина пояснила, хто зі студентів може втратити відстрочку від армії.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на пояснення нардепа в ефірі "Новини.LIVE" розповідає, до чого готуватися здобувачам вищої освіти.
За словами Гришиної, нині студенти, які здобувають другу вищу освіту, мають відстрочку від мобілізації. Проте після ухвалення нового законопроекту це може змінитися.
Зміни можуть торкнутися також і аспірантів, хоча їхнє право на відстрочку, найімовірніше, залишиться.
Нардеп пояснила, що нині Україна стикнулася з тим, що багато чоловіків вдруге вступили до вищих навчальних закладів з метою ухилення від мобілізації.
"Я завжди стою на захисті системи освіти, але як народний депутат повинна займати державницьку позицію, як би не хотілося всіх захистити й прикрити", - зауважила політик.
Водночас, на її думку, кожну проблему слід вирішувати грамотно - попрацювати над нею.
"Заборонити - це дуже просто, але не завжди розумно", - додала "слуга народу".
Вона уточнила, що у новому законопроекті може не бути норми щодо відстрочки від мобілізації для здобувачів другої вищої освіти.
"Щодо аспірантів, то колеги з комітету оборони закінчили поблоковий розгляд питань і попередньо схвалили рішення, що аспіранти матимуть відстрочку від мобілізації. Незалежно від того, хто за них платить: держава чи вони самостійно. Це рішення не остаточне, але має бути підтриманим", - підсумувала нардеп.
Нині студентів українських і закордонних навчальних закладів, які здобувають освіту за денною чи дуальною формою навчання (коли теоретичний матеріал опановується в закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві), не призивають до лав ЗСУ.
Ці українці можуть отримати академічну відпустку й мобілізуватися за власним бажанням.
Водночас після завершення бакалаврату й перед вступом до магістратури люди не отримують відстрочку від мобілізації, адже у цей період вони тимчасово не вважаються студентами.
Згідно з чинним українським законодавством, не повинні мобілізувати студентів ПТУ та училищ (здобувачів професійно-технічної освіти), студентів вишів (здобувачів вищої освіти), асистентів-стажерів, а також аспірантів і докторантів, які навчаються на денній та дуальній формах.
Викладачі та вчителі також не підлягають призову.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи буде мобілізація в Україні з 18 років.
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