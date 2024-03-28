Хто зі студентів може втратити відстрочку від армії: пояснення нардепа

Що може змінитися й для кого

За словами Гришиної, нині студенти, які здобувають другу вищу освіту, мають відстрочку від мобілізації. Проте після ухвалення нового законопроекту це може змінитися.

Зміни можуть торкнутися також і аспірантів, хоча їхнє право на відстрочку, найімовірніше, залишиться.

Нардеп пояснила, що нині Україна стикнулася з тим, що багато чоловіків вдруге вступили до вищих навчальних закладів з метою ухилення від мобілізації.

"Я завжди стою на захисті системи освіти, але як народний депутат повинна займати державницьку позицію, як би не хотілося всіх захистити й прикрити", - зауважила політик.

Водночас, на її думку, кожну проблему слід вирішувати грамотно - попрацювати над нею.

"Заборонити - це дуже просто, але не завжди розумно", - додала "слуга народу".

Вона уточнила, що у новому законопроекті може не бути норми щодо відстрочки від мобілізації для здобувачів другої вищої освіти.

"Щодо аспірантів, то колеги з комітету оборони закінчили поблоковий розгляд питань і попередньо схвалили рішення, що аспіранти матимуть відстрочку від мобілізації. Незалежно від того, хто за них платить: держава чи вони самостійно. Це рішення не остаточне, але має бути підтриманим", - підсумувала нардеп.

Що каже чинне законодавство

Нині студентів українських і закордонних навчальних закладів, які здобувають освіту за денною чи дуальною формою навчання (коли теоретичний матеріал опановується в закладі з педагогом, а практичне навчання проходить на виробництві), не призивають до лав ЗСУ.

Ці українці можуть отримати академічну відпустку й мобілізуватися за власним бажанням.

Водночас після завершення бакалаврату й перед вступом до магістратури люди не отримують відстрочку від мобілізації, адже у цей період вони тимчасово не вважаються студентами.

Згідно з чинним українським законодавством, не повинні мобілізувати студентів ПТУ та училищ (здобувачів професійно-технічної освіти), студентів вишів (здобувачів вищої освіти), асистентів-стажерів, а також аспірантів і докторантів, які навчаються на денній та дуальній формах.

Викладачі та вчителі також не підлягають призову.